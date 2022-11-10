В центре столицы Киргизии построят кафедральный католический собор

В центре Бишкека на улице Уметалиева, 107, построят кафедральный католический собор. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили представители духовенства, участники и авторы проекта.

«Это знаменательный день и знаменательное, историческое событие не только для католиков Кыргызстана, но и для всех кыргызстанцев. Строительство нового храма будет иметь в том числе и большое международное значение. Наша республика придерживается демократических принципов и принципов свободы вероисповедания. Возведение кафедрального собора являет собой подтверждение этому», — сказал советник Президента Киргизской Республики и Апостольской администратуры Валерий Диль.

По словам архитектора Александра Клишевича, уже закончена проектно-сметная документация будущего собора. Приобретен земельный участок.

«Строительство начнется предстоящей зимой и продлится 2-3 года. При разработке проекта была поставлена определенная задача — он должен соответствовать традициям католической архитектуры, но с учетом современности, чтобы в итоге собор вписался в общую архитектуру столицы. Комплекс будет состоять из храма и административного корпуса», — сказал он.

Эскиз нового храма, который построят в Бишкеке

Важность строительства храма отметил Апостольский администратор для католиков Кыргызстана о. Энтони Коркоран SJ.

«Мы молимся по-разному, но в конечном итоге всегда преследуем единые цели — делать мир вокруг нас лучше. Католическая Церковь всегда поддерживала Кыргызстан, в том числе и в тяжелые для республики дни — во время ошских событий, пандемии коронавируса и не только. Когда Папа Римский Франциск полтора месяца назад в Нур-Султане освящал краеугольный камень для нового католического храма в Бишкеке, он говорил всем нам о важности нашей миссии — помогать нуждающимся», — подчеркнул священнослужитель.

Он напомнил, что впервые представители Католической Церкви появились на территории нынешнего Кыргызстана в XIII–XIV веках. В 1969 году была зарегистрирована первая католическая община в городе Фрунзе, которая в 1981-м насчитывала 533 человека. Сегодня это больше 2 тысяч человек. 27 августа 1992 года между Кыргызстаном и Ватиканом были установлены дипломатические отношения.

В настоящее время действуют приходы в Бишкеке, Таласе и Джалал-Абаде. Католические организации на постоянной основе оказывают помощь малоимущим, детским домам и домам для пожилых людей. Представители Церкви организовали курсы по математике, физике, информатике, химии и биологии для старшеклассников республики.