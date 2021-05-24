В торжество Пятидесятницы Папа Франциск призвал верных стать в окружающем мире «утешителями»

Утром 23 мая, в торжество Сошествия Святого Духа, Папа Франциск возглавил Мессу в соборе Святого Петра. Свою проповедь он построил в форме комментария к обетованию Иисуса послать от Отца «Параклита» – этот Дар превыше всех возможных даров.



Прежде всего Понтифик отметил, что использованный в греческом оригинале Евангелия от Иоанна термин «Параклит» (Ин 15,26) допускает различные смысловые толкования. Наиболее популярные из его возможных значений – это «утешитель» и «заступник».



Говоря о Параклите как Утешителе, Святейший Отец предостерег от поиска исключительно земных утешений, могущих играть роль анестетиков: в лучшем случае, они приносят временное облегчение, но не устраняют самого зла и его первопричин. Эти «утешения» лишь скользят по поверхности, на уровне чувств, не проникая в наиболее потаенные уголки души. Истинное утешение может дать лишь Святой Дух – Дух Божией любви. Со своей стороны, верные призваны, исполняясь Святого Духа, в свою очередь становиться «параклитами» миру сему, но утешать не пустыми словами, а действенным участием в бедах ближних и молитвой. «Параклит ясно свидетельствует Церкви, что ныне настало время утешения. Характерной его чертой должна стать проповедь Евангелия, а не борьба с язычеством. Ныне пришло время доставлять радость Воскресшему, а не сетовать непрестанно при виде драмы секуляризации. Пришло время наполнить мир любовью, не склоняясь под натиском секулярного. Пришло время больше говорить о милосердии, чем о принципах и нормах. Ныне – время Утешителя!» – воскликнул Преемник Святого Петра.



Перейдя к теме Параклита-Защитника, Духа истины, защищающего нас от лжи и зла, вдохновляющего наши лучшие мысли и чувства, Епископ Рима специально оговорил, что Дух Святой делает всё это крайне деликатно: Он предлагает, но не навязывает; Он указывает на эффективные «противоядия» от соблазнов мира сего, но выбор остается за человеком. Существуют три главных «противоядия», которые предлагает нам Параклит.



Первое в их ряду – умение жить настоящим, а не прошлым или будущим. «Параклит подтверждает выбор сегодняшнего дня и помогает устоять перед искушением жить ностальгией и воздыханиями по прошлому или же сконцентрироваться на неопределенности завтрашнего дня, предаваться страху перед будущим», – подчеркнул Папа и добавил: «Существует ‘благодать современности’ – лучшего времени, чем ‘сегодня’, просто не может быть. Самый благоприятный момент, чтобы творить добро – не ‘где-нибудь’ и ‘когда-нибудь’, но ‘здесь и сейчас'».



Второе «противоядие» Духа Святого – это стремление к вселенскости. «Как Церковь, мы существуем в богатом содержанием многообразии харизм, в единстве, которое, однако, не может и не должно иметь ничего общего с унификацией. Параклит отдает приоритет целому, но уважает частности и отличия. Он постоянно вносит в уже сложившиеся сообщества нечто новое» – сказал Предстоятель Вселенской Церкви. В этой связи не следует противопоставлять в Церкви друг другу «консерваторов» и «прогрессистов», «традиционалистов» и «новаторов», «правых» и «левых». «Параклит производит единство, гармонию, согласие и лад разнородного. В одном теле есть разные члены, но все мы братья и сестры между собой», – подчеркнул Святейший Отец.



Третье «противоядие», даруемое нам Святым Духом, подразумевает готовность отвести Богу первое место в своей жизни и служении. Понтифик призвал не забывать, что духовная жизнь христианина – это не коллекционирование заслуг и «добрых поступков», а смиренное принятие Господа. «Параклит настаивает на первенстве благодати. Только умаляя себя, мы высвобождаем место для Бога. Только вверяя себя Ему, мы по-настоящему обретаем себя. Только будучи нищими духом, мы имеем шанс обогатиться в Святом Духе. Всё это касается и Церкви в целом. Своими силами мы не спасем никого, даже самих себя», – сказал Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News