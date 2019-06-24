В торжество Пресвятых Тела и Крови Христа Папа Франциск призвал благословлять то, что у нас есть теперь, и не проклинать минувшее

В воскресенье 23 июня Папа Франциск возглавил вечернюю Мессу праздника Святейшего Тела и Крови Христа в приходе Пресвятой Девы Марии Утешительницы на римской окраине Казаль-Бертоне. После богослужения состоялась торжественная процессия с Пресвятыми Дарами по улицам города, в которой приняли участие тысячи верующих. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Свою проповедь Епископ Рима начал с размышления о библейской связи между словом и даром. В первом литургическим чтении царь-священник Мелхиседек благословляет Аврама, в котором будут благословлены все семьи земли. В Евангелии Господь Иисус благословляет хлебы, превращая их в пищу для множества людей. Также и мы получаем благословение в день нашего Крещения, в конце каждой Святой Мессы и всякий раз, когда слышим в свой адрес добрые слова. Благословлять, отметил Папа Франциск, значит превращать слово в дар, и «дело не в красивых словах, а в том, чтобы говорить их от всего сердца, с любовью». Понтифик призвал священников никогда не забывать благословлять людей, которых Бог доверил их опеке. «Только получив благословение мы можем благословлять других таким же помазанием любви. Печально видеть, с какой лёгкостью сегодня люди проклинают, презирают и оскорбляют друг друга. В крайнем исступлении мы не сдерживаем себя и выпускаем гнев на всё и на всех. К сожалению, нередко тот, кто кричит громче всех, кто больше всех злится, выглядит правым, и с ним соглашаются. Не позволим же себе заразиться высокомерием, не будем ожесточаться горечью, — мы, которые питаемся сладчайшим хлебом». Народ Божий, отметил Папа, создан для благословений, а не для причитаний: нужно заново научиться благословлять то, что у нас есть теперь, и не проклинать минувшее; нужно дарить добрые слова, из которых изливаются потоки блага.



Слова благословения связаны с даром, который, по словам Папы Франциска, является основой «евангельской экономики». Хлеб, умноженный Иисусом для пропитания толпы, является не только продуктом потребления, но и средством общения: чудо Иисуса – это вовсе не волшебство, а вера в Бога и в Его всемогущее провидение. Поэтому, против желания учеников, Господь велит им самим накормить людей. Согласно христианской логике то малое или многое, что мы имеем, приносит плоды лишь в том случае, если мы это дарим другим людям: «Господь творит великие дела из нашей малости, как было с пятью хлебами. Он творит чудеса не в зрелищности, а в скромности, преломляя Своими руками, даря, раздавая, делясь. Всемогущество Бога смиренно и оно состоит из одной лишь любви; любовь же творит великие дела из мелочей. Этому нас учит Евхаристия: в ней есть Бог в кусочке хлеба. Простой и насущный Хлеб, преломлённый и разделённый, Евхаристия, которую мы принимаем, передает нам мировоззрение Бога, и это побуждает нас дарить себя другим. Это противоядие к словам ‘мне жаль, но меня это не касается’, ‘у меня нет времени, я не могу, это не моё дело’, к привычке отворачиваться в другую сторону».



Каждый из нас, подчеркнул Святейший Отец, призван на своём пути черпать силы из Евхаристии, отдавать самого себя там, где мы живем, в местах, которые «жаждут заботы и любви, страдая от деградации и отверженности»: «Перед множеством одиноких стариков, семей, переживающих трудности, молодых людей, которым трудно зарабатывать на хлеб и укреплять свою мечту, Господь обращается к тебе: ‘Ты сам накорми их’. Конечно, можно ответить: ‘У меня и так всего мало, я не могу этого сделать’. Но это неправда, — в глазах Иисуса твоя малость очень велика, если ты не держишь её при себе и ставишь её на карту. Господь выходит на наши улицы, чтобы благословлять нас и дарить смелость. Он просит также и нас быть благословением и даром».

