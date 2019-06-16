В торжество Пресвятой Троицы Папа Франциск посетил пострадавший от землетрясений регион Италии

В воскресенье 16 июня, в торжество Пресвятой Троицы, Папа Франциск посетил регион Марке в центральной Италии, сильно пострадавший от землетрясений в 2016 и 2017 гг.

В старинном университетском городе Камерино он встретился с семьями, лишившимися своих домов, и временно проживающими в трейлерах, а затем посетил находящийся в так называемой «красной зоне» Кафедральный собор, всё еще не восстановленный и закрытый для отправления культа. Отметим, что из 500 разрушенных землетрясениями храмов епархии Камерино-Сансеверино-Марке, в 336-ти богослужения пока так и не возобновились. Надев строительную каску, Папа прочитал молитву и возложил букет цветов к подножию разрушенной статуи Богородицы. Позже Понтифик имел встречу с мэрами 32-х общин, входящих в состав епархии, насчитывающей 95 приходов с 60 тысячами верных, а также с работниками аварийно-спасательных служб.



На площади Кавур Святейший Отец возглавил Святую Мессу, завершившуюся совместным чтением молитвы «Ангел Господень».

«Что есть человек, что Ты помнишь о нем?» – этой цитатой из 8-го Псалма Папа Франциск начал свою проповедь, подчеркнув, что эти слова из Книги Псалмов вспомнились ему именно тогда, когда он думал о верных этой местности, которые пережили много трудностей и страданий вследствие разбушевавшейся стихии. Вселенский Архиерей отметил, что Господь помнит о нас, о таких, какими мы есть, со всеми нашими слабостями. При этом, Проповедник обратил внимание на этимологическое значение слова «помнит»: по-итальянски это «ri-corda», т.е.

«возвращается сердцем». Так вот, — продолжил Папа, — Господь помнит о нас, ибо мы дороги Его сердцу. И хотя на земле многие вещи быстро забываются, однако Господь не позволяет, чтобы мы канули в забвение. Каждая человеческая личность имеет безмерную ценность в глазах Всевышнего, и это несмотря на то, что порой мы ощущаем себя такими слабыми, беспомощными в минуты землетрясения, других стихийных бедствий. Слово «помнить», по убеждению Папы, является ключевым для жизни человека. Поэтому нам следует ежедневно молить Господа, чтобы Он никогда о нас не забывал, чтобы мы оставались Его любимыми и незаменимыми детьми. Вспоминая об этом, мы обретаем силу не опускать руки в самых тяжелых жизненных ситуациях. И даже если над нами довлеет тяжелое прошлое, мы можем найти утешение в сознании того, насколько мы ценны в глазах Господа.



Между тем, нам бывает нелегко избавиться от нехороших воспоминаний, которые обычно сами приходят к рнам непрошеными о подолгу нас осаждают. В этой связи Проповедник припомнил поговорку о том, что Господу легче вывести Израиль из Египта, из дома рабства, нежели Египет – из сердца Израиля. «Чтобы освободить сердце от прошлого, которое возвращается, от негативных воспоминаний, которые держат в заточении, от парализующего сожаления, нужен кто-то, кто помог бы нам нести бремена, отягощающие наши сердца. Сегодня Иисус говорит нам, что мы еще много чего ‘не можем вместить’ (см. Ин 16,12). И что же Он делает перед лицом нашей немощи? Он не освобождает нас от тягот, как бы нам того ни хотелось (…), зато дает нам Святого Духа», – констатировал Святейший Отец, добавив, что мы нуждаемся, собственно говоря, только в Святом Духе, в Утешителе, в Том, Кто не оставляет нас один на один с жизненными испытаниями. Святой Дух исцеляет нашу память, освобождая ее от порабощения, претворяя тяжкие воспоминания прошлого в уверенность в спасении. Он совершает в нас то, что однажды совершил во Христе, превратив Его раны в каналы милосердия, по которым на нас изливается воскрешающая и восстанавливающая Божественная любовь. Святой Дух — это Тот, Кто восстанавливает нашу надежду.

Далее Епископ Рима остановился на слове «надежда», поясняя, что речь идет не о какой-то земной, скоропреходящей надежде, но о надежде, исходящей Духа Святого, которую также следует отличать от оптимизма. Даруемая Святым Духом надежда дарит нам твердую уверенность в том, что мы любимы независимо от того, что творится вокруг. Такая надежда имеет прочные корни, которые не сможет выкорчевать ни одна буря. Это — та надежда, что, по словам апостола Павла, «не постыжает» (Рим 5,5), та надежда, что дает силу с честью перенести все трудности и испытания. Итак, Святой Дух питает нас живой надеждой.

Затем Преемник Святого Петра указал, что сегодня Римско-Католическая Церковь отмечает торжество Пресвятой Троицы, разъясняя, что «Пресвятая Троица является не богословской загадкой, а чудеснейшей тайной близости Бога, свидетельствуя о том, что наш Бог — не некто одинокий на небесах, далекий и равнодушный; нет, Он является Отцом, подарившим нам Своего Сына, Который стал человеком, подобным нам, и, чтобы быть еще ближе к нам, чтобы помочь нам нести жизненные тяготы, послал нам еще и Своего Духа». Святой Дух, Которого мы вспоминаем всякий раз, осеняя себя крестным знамением, приходит и дает нам силы, вдохновляет нас, поддерживает и помогает. Собственно говоря, Он является уникальным Специалистом в том, чтобы воскрешать, поднимать, восстанавливать. «Нужно приложить больше усилий для того, чтобы восстановить, нежели чтобы построить, для того, чтобы заново начать, нежели для того, чтобы начать в первый раз… И эту силу дает нам Бог», – подчеркнул Проповедник.



В заключение проповеди Папа отметил, что он прибыл к Камерино для того, чтобы засвидетельствовать свою близость жителям региона, чтобы вместе с ними помолиться и попросить у Господа, Который всегда помнит о нас, чтобы никто не забывал претерпевающих испытания людей. «Я молюсь Богу в надежде, чтобы то, что является неустойчивым на земле, не пошатнуло живущей в нашем сердце уверенности. Я прошу Бога, Который всегда близок, вызвать в нашей среде конкретные жесты близости. Прошло почти три года и риск заключается в том, что, после первого эмоционального соучастия и привлечения внимания средств массовой информации, это внимание уменьшается и обещания забываются, приумножая разочарование тех, кто видит, как всё больше жителей покидают эту местность. Но Господь побуждает, чтобы помнить, чтобы восстановить, восстановить и сделать это вместе, не забывая о тех, кто страдает», — подвел итог Святейший Отец.

Завершая богослужение, Папа вверил всех жителей региона заступничеству Пресвятой Богородицы, молясь дабы Она помогла Церкви давать доброе евангельское свидетельство также и сегодня, и призвал заботиться о беженцах. Перед тем, как прочитать по-латински молитву Angelus, Папа упомянул о происшедшей накануне беатификации: «Вчера в Поццомаджоре в Сардинии, — сказал он, — была провозглашена блаженной Эдвидже Карбони, простая женщина из народа, в смиренной повседневности припавшая ко Кресту, давая свидетельство веры и милосердной любви. Поблагодарим же за эту верную ученицу Христову, посвятившую всю свою жизнь служению Богу и ближним».



Эдвидже Карбони родилась 2 мая 1880 г. в Поццомаджоре (остров Сардиния), будучи второй из шести детей в благочестивой католической семье. Уже в детстве овладела профессией ткачихи, помогая тем самым содержать осиротевшую после преждевременной смерти матери семью. Обязанности по отношению к младшим братьям и сестрам не позволили ей, следуя призванию, поступить в монастырь. С помощью духовников она приняла иной, назначенный ей Господом путь, и в 26 лет вступила в Третий орден францисканцев. С детства имела мистические видения, обладала дарами левитации и билокации, в 29 лет удостоилась стигматов. Однако же, несмотря на все дары, Эдвидже Карбони была исключительно кроткой и смиренной, отличалась бесконечным милосердием, трудолюбием, простотой, непрерывной молитвой. Ее пример показывает, что можно достичь полноты святости, ведя обычную, неприметную жизнь.

Во второй половине дня, после обеда с местными священниками, Папа Франциск провел первоначально незапланированную встречу с детьми, принявшими в этом году свое Первое Святое Причастие, их родителями и катехизаторами. Святейший Отец принял решение провести эту встречу после того, как на его адрес поступили многочисленные письма от детей из регионов, пострадавших от землетрясений. Тем самым Папа подчеркнул, что хочет заключить в свои объятия всех детей и молодых людей из сейсмоопасных местностей.

По материалам Vatican News