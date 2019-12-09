В торжество Непорочного Зачатия Папа Франциск вознес молитву у подножия статуи Девы Марии на Испанской площади Рима

В торжество Непорочного Зачатия Пречистой Девы Марии Епископ Рима совершил традиционный акт почитания Пресвятой Богородицы на Испанской площади Вечного Города.



Согласно сложившейся традиции, 8 декабря вечером Папа Франциск прибыл на Испанскую площадь в центре Рима, на место, где в 1857 году, спустя три года после провозглашения догмата о Непорочном Зачатии, установили высокую гранитную колонну, увенчанную бронзовой статуей Пречистой Девы. Начиная с 1953 года (в понтификат Папы Пия XII), в день торжества Непорочного Зачатия Епископ Рима возлагает у подножия статуи цветы и возносит молитву к Пресвятой Богородице. Перед тем, как прийти на Испанскую площадь, Святейший Отец посетил Папскую базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы там помолиться перед иконой «Salus Populi Romani» наедине.



На молебен перед статуей Пречистой на Испанской площади собрались представители городских властей, римского духовенства, многочисленные верующие, среди которых было немало больных, о коих позаботились волонтеры из ассоциации «Unitalsi». Ожидая прибытия Понтифика, они молились по Розарию. При появлении Папы Франциска на площади его приветствовали мэр Рима Вирджиния Раджи и викарий по управлению Римской епархией кардинал Анджело Де Донатис. Папа обратился к Пресвятой Деве со словами следующей молитвы:

О, Непорочная Мария,

мы снова собираемся вокруг Тебя.

Чем дальше мы продвигаемся по пути жизни,

тем сильнее становится наша благодарность Богу

за то, что Он даровал нам, грешникам, Матерью Тебя Непорочную.

Среди всех людей Ты единственная

предохранена от греха, как Матерь Иисуса,

Агнца Божия, взявшего на Себя грех мира.

Но эта Твоя особая привилегия

дана Тебе для блага всех нас, детей Твоих.

И в самом деле, взирая на Тебя, мы созерцаем Христову победу,

победу Божьей любви над злом:

там, где умножился грех, то есть, в человеческом сердце,

стала преизобиловать благодать

ради кроткой силы, заключенной в Иисусовой Крови.

О Матерь, Ты напоминаешь нам о том, что хотя мы и остаемся грешниками,

но уже больше не являемся рабами греха!

Твой Сын Своим Жертвоприношением

ниспроверг господство зла, восторжествовал над миром сим.

Об этом всем поколениям поведало сердце Твое,

прозрачное словно небосклон, на котором ветер разогнал все облака.

И таким образом Ты поясняешь нам, что быть грешниками и быть во власти греха –

это не одно и то же. Здесь имеет место существенное различие.

Одно дело – упасть, но впоследствии, раскаявшись,

при поддержке Божьего милосердия подняться.

Другое дело – лицемерное потакание злу,

коррумпированность сердца, выставляющего себя вовне непорочным,

но внутри преисполненного дурных намерений и ничтожного эгоизма.

Твоя сияющая чистотой непорочность призывает нас к искренности,

к прозрачности, к простоте.

Как же мы нуждаемся в исцелении

от внутреннего повреждения наших сердец, которое несет самую большую угрозу!

Мы настолько привыкли к этому положению вещей, что нам кажется невозможным

что-либо поменять, в то время как возможность преображения – всего лишь на расстоянии вытянутой руки.

Достаточно взглянуть на Твою Материнскую улыбку, на Твою непорочную красоту,

чтобы вновь со всей ясностью ощутить, что мы сотворены не для зла,

но для добра, для любви, для Бога!

Вот поэтому, о Дево Мария,

я сегодня вверяю Тебе всех тех, кто и в этом городе,

и во всём мире подавлены унынием,

обескуражены при виде ширящегося греха.

А сколько есть людей, полагающих, что у них нет никакой надежды,

что их грехи слишком многочисленны, а вина слишком велика!

Он уверены, что у Бога наверняка не найдется времени для них.

Я вверяю их Тебе, о Мария, не только потому, что Ты – Матерь,

а значит, никогда не перестанешь любить Своих детей,

но и потому, что Ты – Непорочная, полная благодати,

и в силах пролить в глубины самой густой тьмы

луч света Воскресшего Христа.

Он и только Он разрывает оковы зла,

освобождает от самых тяжелых зависимостей,

развязывает самые тугие узлы,

смягчает наиболее ожесточившиеся сердца.

Как же сильно меняется лицо города всякий раз,

когда нечто подобное происходит в людских душах!

Благодаря, как кажется, малозначительным жестам и серьезным решениям

цепи порока постепенно превращаются в узы добродетели,

улучшается качество жизни,

становится доброжелательнее атмосфера в обществе.

Спасибо Тебе, о Непорочная Матерь,

за то, что Ты напоминаешь нам о том, что благодаря любви Иисуса Христа,

мы уже не являемся рабами греха.

Мы стали свободными людьми, свободными, чтобы любить,

помогать друг другу в качестве братьев и сестер,

хотя мы по-прежнему отличаемся друг от друга.

Спасибо Тебе, Боже, что мы такие разные!

Спасибо Тебе, о Мария, за то, что Своей чистотой Ты побуждаешь нас

стесняться не добра, но зла;

за то, что помогаешь нам держаться вдали от лукавого,

стремящегося обманом привлечь нас к себе, втянуть в спираль смерти;

за то, что помогаешь нам возобновить сладкое воспоминание о том, что мы – дети Господа Бога,

Отца безграничной доброты,

Вечного Источника жизни, красоты и любви. Аминь.



По материалам Vatican News