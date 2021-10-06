В Томске пройдет очередное заседание Конференции католических епископов России

На следующей неделе, 12 и 13 октября, в Томске состоится очередное заседание Конференции католических епископов России (ККЕР). Мероприятие регулярно проводится в очном формате дважды в год — весной и осенью.

В заседании примут участие епископы четырех католических епархий России (с центрами в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске), а также Апостольский нунций (посол Ватикана) Джованни Д’Аниелло. Кроме того в рабочей встрече примет участие генеральный секретарь ККЕР свящ. Штефан Липке, SJ, который ранее долгое время был настоятелем католической общины в Томске.

Участники обсудят вопросы пастырской жизни, будущее благотворительного служения в России и взаимодействие с благотворительными организациями нашей страны.

До этого, 9 и 10 октября, в Новосибирске пройдет празднование 30-летия восстановления католических структур в России. А после епископы ещё побывают в Юрге (город в Кемеровской области), чтобы там познакомиться и пообщаться с представителями местных католиков и православных.

Конференция католических епископов России — это постоянный орган, объединяющий иерархов Римско-Католической Церкви, несущих служение на территории нашей страны и координирующий их деятельность. Этот институт был учрежден 2 марта 1999 года. Пленарные заседания ККЕР проходят два раза в год. Председателем ККЕР избирается на три года один из епископов, который может занимать этот пост не более двух сроков подряд.



По информации издания «Томский Обзор»