В Томске пройдет очередное заседание Конференции католических епископов России
На следующей неделе, 12 и 13 октября, в Томске состоится очередное заседание Конференции католических епископов России (ККЕР). Мероприятие регулярно проводится в очном формате дважды в год — весной и осенью.
В заседании примут участие епископы четырех католических епархий России (с центрами в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске), а также Апостольский нунций (посол Ватикана) Джованни Д’Аниелло. Кроме того в рабочей встрече примет участие генеральный секретарь ККЕР свящ. Штефан Липке, SJ, который ранее долгое время был настоятелем католической общины в Томске.
Участники обсудят вопросы пастырской жизни, будущее благотворительного служения в России и взаимодействие с благотворительными организациями нашей страны.
До этого, 9 и 10 октября, в Новосибирске пройдет празднование 30-летия восстановления католических структур в России. А после епископы ещё побывают в Юрге (город в Кемеровской области), чтобы там познакомиться и пообщаться с представителями местных католиков и православных.
Конференция католических епископов России — это постоянный орган, объединяющий иерархов Римско-Католической Церкви, несущих служение на территории нашей страны и координирующий их деятельность. Этот институт был учрежден 2 марта 1999 года. Пленарные заседания ККЕР проходят два раза в год. Председателем ККЕР избирается на три года один из епископов, который может занимать этот пост не более двух сроков подряд.
По информации издания «Томский Обзор»
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