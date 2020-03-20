В связи с эпидемией коронавируса архиепископ Павел Пецци издал декрет и опубликовал поясняющее письмо

В связи с Указом Мэра Москвы № 21-УМ от 16.03.2020, введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, и принимая во внимание ухудшающуюся ситуацию в связи с распространением нового коронавируса, учитывая обязанность католиков заботиться не только о благе своих общин, но и социальную ответственность перед обществом и его общее благо (ККЦ 223), предписываю на срок до 9 апреля следующие меры для всех приходов и общин Архиепархии:

1. Богослужения, в том числе воскресные и праздничные, разрешаются при количестве участников не более 50 (пятидесяти). Настоятелям позаботиться о служении достаточного количества Святых Месс для обеспечения участия в них всех желающих

2. Всем, кто по этой причине не сможет участвовать в обязательных воскресных и праздничных богослужениях, даётся диспенсация от этой обязанности (ср. ККП 87, 1247). Прошу посвятить время, которое обычно отводится для участия в богослужении, молитве о больных и тех, кто им помогает. Предлагаю также воспользоваться возможностью присоединиться к молитве Церкви через трансляцию богослужений по интернету

3. Призвать верных к воздержанию (посту) от физического участия в богослужениях как способу укрепления веры, доверия к Богу и проявления солидарности с теми, кто из-за эпидемии или расстояний лишён возможности еженедельного участия в Мессе

4. Верующим следует помнить, что не существует обязанности причащения на каждой Мессе, в то же время существует возможность причащаться вне Святой Мессы. Настоятелям следует разъяснить прихожанам порядок и расписание причащения вне Святой Мессы в своих приходах в будние дни

5. Храмы должны оставаться открытыми для индивидуальной молитвы, поклонения, исповеди и причащения, с учётом указанного выше количества участников

6. Отменяются любые встречи, учебные занятия и культурные мероприятия, кроме богослужений, независимо от количества участников. Там, где это представляется возможным, проведение встреч и учебных занятий следует перевести в дистанционный режим

7. Отменяются любые мероприятия, в том числе и богослужения, на открытом воздухе, независимо от количества участников

8. При совершении в храме Таинств и сакраменталий – Крещения, Брака, погребения и других – разрешается участие только родственников

9. При образовании процессии к Причащению или очереди на исповедь необходимо соблюдать рекомендованную санитарными врачами дистанцию в 1 метр друг от друга

10. Священникам принять меры для оборудования исповедален экраном из пластика или другого материала, обеспечивающего непроницаемый барьер для инфекции и обеспечить его надлежащую санитарную обработку

11. Обязанность ежегодной исповеди и причащения может быть исполнена в любое время до Пятидесятницы, поэтому не является обязательным исповедаться до празднования Пасхи

12. Сохраняют актуальность все предписания, изложенные в моём письме от 13.03.2020.

Архиепископ Павел Пецци,

Митрополит Архиепархии

священник Иван Колесников,

вице-канцлер Курии

Москва, 18 марта 2020 г.

№ 41 / 20



Письмо архиепископа Павла Пецци, поясняющее Декрет “О порядке богослужений и других мероприятий в период пандемии коронавируса”.

Дорогие братья и сёстры,

обострение ситуации вокруг пандемии коронавируса требует от всех нас изменения нашего образа жизни. Прежде всего, нам необходимо сохранять спокойствие, которое мы обретаем благодаря вере. Думаю, нам важно осознать, что мы переживаем новый момент истории. Это не просто сопутствующие обстоятельства – они определяют и знаменуют время, качественно отличающееся от прошлого.

Поэтому мы должны, прежде всего, всеми силами обратиться к Богу, чтобы понять, что именно Он хочет нам сказать через эти обстоятельства. Очень важно не думать, что мы уже всё поняли и уже знаем, что нам делать. Нам нужно смиренно слушать Бога, чтобы распознать Его волю и действовать соответственно. Поэтому я настоятельно рекомендую вам остаться дома с семьёй, найти время и молиться вместе, особенно молитвы Святого Розария и Крестного Пути. Я решил для себя добавить к этим молитвам также Венчик к Божьему Милосердию в намерении тех, кто страдает, болеет и умирает. Я буду читать Венчик каждый день после Вечерни.

Сейчас необходимо заново и по-новому открыть наше единство, наше общение, необходимо осознать, что мы являемся одним организмом, одним единым Телом, которое имеет одно единое призвание и одну единую миссию. Поэтому я призываю каждого из вас снова открыть красоту семьи, красоту взаимной любви. Через эти обстоятельства Бог предлагает нам своего рода школу общения и любви. В ближайшее время нам будет всё сложнее физически собираться вместе, и поэтому нужно креативно, творчески использовать все средства, особенно новые технологии, чтобы найти возможности для общения и совместной молитвы. Это хорошая возможность, чтобы семьи снова стала школой веры, школой молитвы.

Также хочу напомнить каждому из вас о личной и социальной ответственности. Каждый из нас несет ответственность согласно своему призванию, и ответ Богу на пути призвания не может быть отделён от ответственности за наших братьев и за общество, в котором мы живём. Призываю вас по-христиански выполнять те требования, которые вынуждены установить церковные и гражданские власти. Прошу вас в духе веры принять Декрет, приложенный к данному письму. Тогда необходимые ограничения смогут сделаться возможностью по-новому открыть любовь к Богу и ближнему.

Священников прошу использовать сегодняшние обстоятельства, чтобы с большей тщательностью устроить молитвенный порядок в своей жизни. Пусть даже в ограниченных условиях или в одиночестве, прошу вас каждый день усердно совершать Литургию часов и Святую Мессу. Также необходимо уделять внимание вашей пастве, особенно тем, кто наиболее в этом нуждается в сложившейся ситуации. Мы призваны поддерживать надежду всех людей. Поэтому прошу священников, принимая необходимые меры предосторожности, быть готовыми исповедовать верующих, быть доступными в храмах для индивидуальных бесед и духовной помощи. Священникам также нужно творчески использовать возможности современных технологий, чтобы хотя бы дистанционно сопровождать верующих.

Честертон сказал: «Люди, отмеченные знаком креста Христова, не унывая, ступают в темноту». Мне кажется, эти слова подходят всем нам. Мы не можем знать, что это за темнота, и сколько она будет продолжаться, но мы можем без боязни войти в неё, потому что нас сопровождает свет Христов, которым сияет Крест.

Уверяю всех вас в своих ежедневных молитвах и благословляю во имя + Отца, и + Сына, и + Святого Духа.

Москва, 18 марта 2020 г.

† Архиепископ Павел Пецци,

Митрополит Архиепархии

Божией Матери в Москве

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве