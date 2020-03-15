Письмо архиепископа Павла Пецци в связи с эпидемией коронавируса

Дорогие братья и сёстры!

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом (COVID-19), распространение которого согласно Всемирной организации здравоохранения достигло стадии пандемии, я желаю выразить всем вам свою близость в молитве и озабоченность епископа, который, как отец, призван разделять со своими детьми их тревоги и нужды.

Коронавирус ― это не проклятие и не наказание от Бога. Однако через эти болезненные обстоятельства Бог показывает нам, что мы не только не всемогущи, но напротив ― хрупкие и уязвимые существа. Несмотря на все свои достижения, наука не может решить проблему страдания, смерти и зла. Бог показывает нам, что мы нуждаемся друг в друге, что мы должны заботиться о наших братьях и сестрах, что мы должны научиться жить, принимая самого Бога в нашу жизнь. В этой перспективе Великий Пост может стать благоприятным временем для того, чтобы изменить свой образ жизни и заново строить близкие отношения в семье, в особенности между родителями и детьми. Всех вас, и особенно семьи, я хотел бы пригласить заново открыть для себя молитвы Святого Розария и Крестного пути. Совершая эти молитвы вместе в наших домах, мы увидим, что они не просто собирают нас вокруг Христа, но на самом деле помогают пройти тот жизненный путь, который прошли Иисус и Его Матерь, Мария.

Священникам рекомендую совершать «Мессу в различных нуждах» (№ 48, Миссал, стр. 1164-1168), включая в молитву верных прошения о больных и врачах, а также прошения о властях, чтобы они принимали мудрые и своевременные решения. В конце Святых Месс будет весьма полезно читать молитву «Под Твою Защиту».

Хочу также дать некоторые рекомендации, которые будут действовать до 3 апреля 2020 г. и которые направлены на то, чтобы не допустить распространения заболеваний.

При совершении Святой Мессы священникам и ответственным за подготовку богослужения (ризничим, министрантам, чрезвычайным служителям Евхаристии) следует соблюдать меры по профилактике инфекции перед богослужениями и при их подготовке: тщательно мыть руки с мылом, в том числе, перед приготовлением евхаристических видов (хлеба и вина) для Мессы, использовать дезинфицирующие средства при уходе за литургической утварью.

Следует исключить рукопожатия и прикосновения руками. Приветствие мира следует передавать друг другу поклоном.

При сослужении Святой Мессы священникам, включая предстоятеля, следует принимать Святое Причастие методом погружения; только последний священник потребляет всю Кровь из чаши.

При причащении верных, если священник заметил, что его пальцы контактировали с устами причастника, рекомендуется приостановить причащение и позаботиться об очищении рук обеззараживающим средством.

По необходимости, и если это не вызывает большого смущения среди верных, им разрешается принимать Святое Причастие в руки, при этом пастырям следует объяснить порядок принятия Причастия в руки и напомнить прихожанам о чистоте рук.

Прихожанам с симптомами ОРВИ и гриппа – в том числе не ярко выраженными – следует воздерживаться от посещения храма, посвящая приличествующее время молитве (ср. кан. 1248 ККП, ККЦ 2181). Им можно также воспользоваться возможностью участия в Мессе, транслируемой в сети интернет, соблюдая подобающее молчание и молитвенную атмосферу. Верующим следует разъяснить, что отказ от участия в богослужениях в этой ситуации, если он мотивирован искренними намерениями, не только не является грехом, но напротив – добровольной жертвой и актом любви.

Настоятелям следует напомнить прихожанам о возможности причащения больных и пожилых прихожан и быть расположенными посещать больных. Следует также напомнить о возможности причащения вне Святой Мессы.

Почитание креста, икон и мощей в этот период – как при публичных богослужениях, так и в индивидуальном порядке – совершается только поклоном, но не целованием.

Может быть полезно убрать воду из кропильниц при входе в храм.

Настоятелям следует обеспечить санитарно-гигиенический контроль в храмах и приходских помещениях посредством влажной уборки с помощью дезинфицирующих средств, прежде всего, исповедален, дверных ручек и других поверхностей, а также частого проветривания. По возможности следует разместить в храме и приходских помещениях в общедоступных местах дезинфицирующие средства (гели, кожные антисептики, влажные салфетки).

Духовенству и всем верным следует соблюдать правила и предписания государственных и муниципальных властей и санитарно-эпидемиологических служб по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В связи с этим рекомендуется ознакомиться и ознакомить верных с нормами и правилами поведения, например, можно разместить в храмах и приходских помещениях памятку «Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции».

Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что эти слова и рекомендации послужат нашей безопасности и укреплению взаимной заботы между нами и помогут всем нам использовать время Великого Поста ради подлинного и глубокого обращения нашей жизни к Богу.

Примите мое благословение во имя † Отца, и † Сына, и † Святого Духа.

Ваш епископ во Христе

† Павел Пецци

г. Москва, 13 марта 2020 года

Источник: Сайт Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве