В своей проповеди в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал к молитве за облеченных властью людей и политиков

Утром понедельника 16 сентября Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы первую после летнего перерыва Мессу. В своей проповеди Святейший Отец комментировал слова Апостола Павла из его Послания к Тимофею: «прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим 2,1-2).

Понтифик заметил, что люди очень часто оскорбляют и критикуют людей, наделенных властью — государственных или региональных лидеров, политиков, но также священников и епископов — вместо того, чтобы молиться о них. «Всё это выглядит так, что патриотический дух не достигает молитвы…»,- с сожалением констатировал Папа. В связи с этим Святейший Отец напомнил, что политика – это вовсе не «грязное дело», но, по словам Папы Павла VI, «самая высокая форма любви». «Она может быть грязной, как может быть грязной любая другая профессия. Это мы делаем грязными те или иные вещи, но сами по себе они не таковы. Я полагаю, что нам следует покаяться и молиться за всех, молиться за руководителей. Об этом нас просит святой Павел», — сказал Папа Франциск. Кроме того, он подчеркнул, что и главы государств призваны молиться за свои народы, беря пример с евангельского сотника, который просил Иисуса об исцелении своего слуги, сознавая свою ответственность за него.

По материалам Vatican News