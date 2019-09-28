В субботу 28 июня Папа Франциск дал аудиенции музыкантам, спортсменам и воспитанникам социального центра

Утром 28 сентября, принимая в Зале Павла VI около трёх тысяч участников певческих школ итальянской ассоциации Santa Cecilia, Папа Франциск отметил, что Церковь ценит служение, которое они несут в общинах, помогая верующим почувствовать притягательность красоты, которая очищает их от будничности, возносит к Богу и соединяет сердца в хвале и нежности. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



Певцы, дирижеры хора и органисты встретились со Святейшим Отцом в связи с проведением в Ватикане национального собрания певческих школ. За 140 лет существования ассоциации Santa Cecilia многие Римские Папы выражали к ней любовь и уважение за её готовность и желание служить Церкви, отметил Епископ Рима: «Так, святой Пий X оставил Народу Божьему чётко сформулированные положения о духовной музыке в своем motu proprio ‘Среди забот’. Святой Павел VI выражал желание, чтобы музыка соединялась с Литургией, извлекая из неё свои главные свойства: ‘Не просто любая музыка, но святая, ибо святы обряды, в которых она звучит; наделённая благородством искусства, ибо Богу надлежит давать лучшее; универсальная, дабы все могли понять и вместе прославлять. Прежде всего она должна отличаться от музыки, используемой в других случаях’. Папа Павел VI говорил: ‘Не всё имеет право на существование, не всё допустимо, не всё хорошо. Здесь священное должно соединиться с прекрасным в гармоничном и благочестивом синтезе’. Бенедикт XVI призывал вас не забывать о музыкальном наследии прошлого, обновлять его и пополнять новыми композициями».

Святейший Отец призвал присутствующих продолжать этот путь: «Ассоциация помогает вам поддерживать движение, интерес, стремление лучше служить Литургии», ею движет любовь и верность Церкви. Хор занимает особое место в каждой общине, направляя собрание молящихся. «Я прошу вас помогать петь всему Народу Божию, дабы он мог активно и сознательно участвовать в Литургии», — подчеркнул Папа.

Сакральная музыка выполняет еще одну задачу: она соединяет воедино христианскую историю, продолжил Епископ Рима; в Литургии звучат григорианское пение, полифония, народная музыка и современные композиции. Как будто в этот момент все прошлые и нынешние поколения восхваляют Бога, каждое со своим восприятием прекрасного. Священная музыка, и музыка вообще, создает мосты, сближает людей; не знает национальных, этнических границ, не разделяет людей по цвету кожи, но вовлекает всех в свой возвышенный язык, и ей всегда удается привести к согласию даже очень разных по своему мировоззрению людей.

«За всё это, дорогие братья, я выражаю вам свою благодарность и поддержку», — сказал Папа Франциск в заключение своей речи. — «И поскольку кто поёт, тот молится дважды, я прошу вас молиться и обо мне».

В тот же день в полдень Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале консистории делегатов Итальянской федерации гимнастики. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В обращении к спортсменам Епископ Рима отметил, что спортивные ассоциации «призваны отдавать предпочтение менталитету, который через спорт способствует всестороннему развитию человеческой личности и социальной дружбе». Занятия спортом должны быть «не только источником физического благополучия, но также идеалом мужественной, позитивной и оптимистичной жизни. В этом случае, — отметил Папа, — спорт становится поучительным опытом, который помогает новым поколениям воспитывать жизненные ценности: любовь к честности и справедливости, радость красоты и добра, стремление к свободе и солидарности».

Папа Франциск предостерёг итальянских атлетов от пагубных тенденций в нынешней спортивной системе, «обусловленных логикой прибыли, враждебностью к соперникам и, к сожалению, агрессивным поведением». Эти аспекты, по словам Святейшего Отца, появляются, когда спорт теряет своё любительское измерение. Епископ Рима призвал спортсменов-христиан «свидетельствовать о гуманистической силе Евангелия» также в спортивных кругах, чтобы способствовать построению более братского общества.

В заключение Папа Франциск пожелал общине Федерации гимнастики Италии всегда заниматься спортом «в духе здорового соперничества», «подходя к жизненным соревнованиям с мужеством и честностью, с радостью и спокойной уверенностью в будущем».



В субботу 28 сентября Папа Франциск также принял детей и молодежь из Социального центра имени священника Давида де Алавейры Мартиниша, действующего в португальском городе Брага. Святейший Отец пожелал своим юным собеседникам никогда не ощущать себя одинокими, стремясь стать носителями Божьего милосердия, нежности и любви по отношению друг к другу, а также призвал их быть «посланниками любви» для их сверстников и принимать участие в «революции милосердия».

По материалам Vatican News