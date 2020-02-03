В столице Сибири состоялось очередное заседание Центрального Совета CORSUM (+ФОТО)

3 февраля с.г. в Епархиальном центре имени епископа-исповедника Александра Хиры в Новосибирске состоялась очередная встреча Центрального Совета CORSUM. О целях и задачах этой церковной организации, а также о тематике прошедшего заседания рассказал отец Николай Дубинин, OFM Conv:



«CORSUM – это латинская аббревиатура развернутого называния: Conferentia Russica Superiorum Maiorum, т.е. Конференция старших настоятелей и настоятельниц Институтов посвященной Богу жизни и Обществ апостольской жизни в России. Разумеется, речь при этом идет о католических общинах. Реальность посвященной Богу жизни в нашей стране весьма разнообразна, притом что католические монашеские общины, как и католические приходы, рассеяны по огромным пространствам. На территории Российской Федерации действует порядка 20-ти мужских монашеских Конгрегаций и Орденов и около 40-ка женских. Их старшие настоятели или представители их старших настоятелей, если таковые находятся заграницей, участвуют в работе нашей организации, коей и является CORSUM. Это не некая надзорная организация или руководящий орган. Это организм, задача которого – в координации и анимации общих усилий в контексте наличествующей общей проблематики, а также в оказании помощи там, где в ней возникает нужда. Разумеется, в управление внутренней жизнью монашеских общин мы не входим, но помогаем им в их постоянной монашеской формации, в выработке обновленного взгляда на посвященную Богу жизнь как таковую. Например, переводим соответствующие документы Церкви, издаем книги (наша издательская серия называется Fons monachorum). Книги, издаваемые нами, могут быть посвящены как исторической древности, так и современной проблематике. Мы обсуждаем вопросы, связанные и c историей, и с богословием духовной жизни, и с актуальными вызовами, как, например, касающимися призвания к монашеской и посвященной Богу жизни, значимости посвященной Богу жизни у нас в России, в нашей поместной Церкви, учитывая ее духовную и апостольскую составляющие. Как видим, панорама деятельности CORSUM достаточно обширна. Ее манифестацией являются Генеральные Ассамблеи, проходящие один раз в два года. Именно там определяются и формулируются стратегические направления нашей работы на ближайшую перспективу. Исполнением же поставленных на Генеральных Ассамблеях задач занимается Центральный Совет CORSUM. Его заседания собираются в промежутках между Генеральными Ассамблеями по мере необходимости, но не реже, чем дважды в год. Именно Центральный Совет организует встречи, подбирает тематику и т.д.



Организация CORSUM, основанная в 1999 г., в прошлом году отметила свое 20-летие. Мы – институт понтификального права и подчиняемся непосредственно ватиканской Конгрегации по делам Институтов посвященной Богу жизни и Обществ апостольской жизни. Мы – единый для всей России организм. Его Центральный Совет избирают на очередной Генеральной Ассамблее. Ею же утверждаются президент Центрального Совета, его вице-президент и секретарь. Поскольку наша структура объединяет монашествующих обоих полов, то если президентом избирают представителя мужской Конгрегации, то вице-президентом обязательно будет представительница Конгрегации женской, и наоборот. Этот принцип прописан в нашем Уставе. В настоящее время президентом Центрального Совета являюсь я, а его вице-президент – сестра-урсулинка из Санкт-Петербурга Оксана Бритик. Каждая из католических епархий России делегирует в Центральный Совет своего представителя. Поскольку область нашего интереса и нашей работы – это вся Россия, заседания Центрального Совета проходят в разных городах. Созывая очередное заседание, мы принимаем во внимание логистический и финансовый факторы, а также наличие ‘удобного’ случая, когда можно сочетать одно с другим. Именно так это было с нашей последней встречей, проходившей (впервые за всё время нашей деятельности) в Новосибирске: нас пригласили принять участие во встрече монашествующих Преображенской епархии, а мы, воспользовавшись оказией, провели здесь свою собственную встречу, чтобы обсудить наши планы, возможности и перспективы, так сказать, ‘по горячим следам’ того, что мы увидели и услышали на только что завершившемся епархиальном монашеском форуме.



Тематика нашего заседания была продиктована тем обстоятельством, что мы находимся в начале очередного календарного года и на пока еще незначительном удалении от очередной Генеральной Ассамблеи (она проходила в Санкт-Петербурге в сентябре минувшего года). Наша актуальная задача – наметить план действий и определить формат предстоящих мероприятий на начавшийся 2020 год. В частности, мы намереваемся провести общую встречу, на которую собираемся пригласить всех монашествующих. Это очень важно, поскольку такого вот форума для неформального общения нам очень не хватает. Общие встречи монашествующих собираются в те годы, в которых нет Генеральной Ассамблеи, и мы рады видеть на них всех. Был также рассмотрен ряд инициатив по постоянной формации наших монашествующих, стоящей ‘выше’ специфических харизм их Орденов. Речь в этой связи может идти о духовных упражнениях, различных семинарах, мастер-классах, богословских курсах… Приступая к рассмотрению этих начинаний, мы тщательно соизмеряем их актуальность, имеющийся спрос и наши возможности».

Фото студии КАНА и Александра Эльмусова