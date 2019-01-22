В США выйдет первая масштабная кинокартина о Джоне Толкине

Десятого мая нынешнего года состоится премьера художественного фильма о профессоре и авторе трилогии «Властелин Колец» Джоне Р. Р. Толкине.

Фильм станет первой масштабной картиной о его жизни, любви и дружбе. О начале работы над биографической драмой компании Fox Searchlight Pictures и Chernin Entertainment объявили в 2013 году, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на invictory.com.

В фильме «Толкин» показаны годы становления осиротевшего писателя: то, как он обретает дружбу, любовь и художественное вдохновение среди группы товарищей, школьных изгоев. Первая мировая война забрала многих из них и наложила свой отпечаток на жизнь автора. Все эти переживания вдохновили Толкина на написание знаменитых историй о Средиземье.

Главную роль в фильме сыграл 29-летний Николас Холт, известный по роли Зверя в картинах «Люди Икс». Его жену и музу Эдит Братт, которая стала прообразом эльфийских принцесс в трилогии «Властелин колец», сыграла Лили Коллинз.

Режиссером картины стал финский режиссер и актер Доме Карукоски, а сценарий написали Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд.

Джон Толкин ушел из жизни в 1973 году, но остается одним из самых любимых и влиятельных авторов и считается отцом современного фэнтези.

Толкин близко дружил с автором серии книг «Хроники Нарнии» Клайвом С. Льюисом. Толкин помог другу обрести веру, а Льюис вдохновлял его писать и публиковать произведения.

В книге «Настигнут радостью» Льюис написал о дружбе с автором «Властелина колец»:

«Я начал преподавать на английском отделении, и там обзавелся еще двумя друзьями. Они оба были христиане (похоже, эти странные люди уже окружали меня со всех сторон), в дальнейшем они очень помогли мне преодолеть последнее препятствие. Это были X. В. Дайсон и Дж. Р. Толкин. Дружба с Толкином избавила меня от еще двух старых предрассудков. С самого моего рождения меня предупреждали (не вслух, но подразумевая это как очевидность), что нельзя доверять папистам (пренебрежительное наименование католика — прим. ред.); с тех пор как я поступил на английское отделение, мне вполне ясно намекали, что нельзя доверять филологам. Толкин был и тем и другим».