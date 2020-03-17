В США впервые диагностирован коронавирус у католического священника

У клирика епархии Якима, штат Вашингтон, диагностирован вирус COVID-19. Отец Алехандро Трехо стал первым в стране католическим священником с этим диагнозом. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

1 марта у настоятеля прихода Божией Матери в поселке Маттава поднялась температура, и он перешел на режим самоизоляции. 7 марта священник был госпитализирован с симптомами пневмонии. На этих выходных тесты показали, что он заражен коронавирусом. «Отец Алекс продолжает выздоравливать, и мы благодарны всем прихожанам, которые за него молятся, а также сотрудникам больницы за то, как прекрасно они выполняют свою работу», – заявил 15 марта местный епископ Джозеф Тайсон.



Как предполагают, отец Трехо мог заразиться коронавирусом во время восьмидневного паломничества в Святую Землю, откуда он вернулся 18 февраля. Сотрудники здравоохранения обследовали всех участников паломнической группы. Еще до того, как священнику был поставлен диагноз, епархия приняла превентивные меры: была проведена тщательная уборка в церкви, классных комнатах, приходском доме, было установлено, кто вступал в контакт с заболевшим священником. 48-летний священник Трехо в настоящее время находится в изоляторе. Епископ Тайсон дважды посещал его, надевая средства защиты. Врачи надеются, что через неделю священника выпишут из больницы и он продолжит лечение в частной резиденции.

Уроженец Мехико, Алехандро Трехо был рукоположен в 2003 году, в 2012 получил американское гражданство. Настоятелем прихода в Маттаве стал в 2016-м. Маттава – небольшой поселок в центре штата Вашингтон. В этом районе находится большое количество трудовых мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах. Когда в церкви совершались Мессы на испанском языке, она бывала переполнена, рассказал епископ Тайсон.

В эти выходные по всей епархии Якимы на неопределенный срок были отменены публичные Мессы. Ране губернатор Вашингтона запретил на территории штата собрания, в которых участвуют более 250 человек. Штат Вашингтон стал эпицентром пандемии коронавируса в США. Именно здесь 21 января – впервые в Штатах – было диагностировано новое заболевание. С этого времени здесь заболело более 600 человек, из которых не менее 40 умерли. Больше всего заболеваний было зафиксировано в области Сиэтла, находящейся примерно в 200 км от Маттавы.

Среди католических священников, по меньшей мере, один умер от коронавируса в Италии, а по сообщениям местных СМИ, жертвами новой инфекции стали еще шесть служителей алтаря. В начале марта во Франции один священник был госпитализирован с диагнозом COVID-19, а неделю назад с тем же диагнозом попал в больницу священник – житель Перу.