Верховный суд США принял решение в пользу католиков

Ограничения в храмах Бруклина сняты как нарушение свободы вероисповедания. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Для меня большая честь управлять Бруклинской епархией и бороться за наше священное и конституционное право на исповедание веры»: этими словами монсеньор Николас ДиМарцио, епископ Бруклина, приветствовал решение Верховного суда США, отменяющее ограничения в местах совершения богослужений.

Ограничения были введены губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо для борьбы с пандемией коронавируса: в «красных зонах» с высоким риском распространения вируса число верных, которые могли принимать участие в службах, было ограничено до 10, а в «оранжевых» — зонах с умеренным риском – до 25.

Епархия Бруклина обжаловала это решение в Верховном суде, аргументируя свое заявление тем, что губернатор нарушает свободу вероисповедания: эта мера, по мнению иерарха, не оправдана на фоне отсутствия подобных ограничений для торговых точек.

Верховный суд признал неконституционными ограничения для совершения богослужений. Прелат отмечает, что предписания губернатора были излишними, поскольку они не учитывали размеров зданий и тех действий, которые Церковь уже предпринимает для борьбы с вирусом.

«Наши храмы, — подчеркивает иерарх, — не были причиной пандемии».

К монсеньору ДиМарцио присоединился и епископ Олбани Эдвард Шарфенбергер: он заявил, что «духовные пища и питье так же необходимы, как еда и питье для желудка».

Кардинал Тимоти Долан также поздравил епископа Бруклина с успешным исходом судебного дела и «с победой религиозной свободы».



На фото вверху — церковь Святого Ансельма в Бруклине