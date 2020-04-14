В США от коронавируса скончался старейший архиерей Украинской Греко-Католической Церкви

Старейший епископ Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) 95-летний Стефан (Сулик) скончался в США в понедельник, 6 апреля, сообщает «Седмица». Вероятно, престарелый архиерей заболел коронавирусом, сообщил митрополит Борис Гудзяк, возглавляющий структуру УГКЦ в США.

«Несколько дней назад, 95-летнего владыку Стефана увезли в госпиталь. У него все признаки COVID-19 и все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый ‘comfort care’. Всё в руках Господа», — заявил митрополит Борис Гудзяк незадолго до смерти Стефана Сулика.

Стефан (Сулик) родился 2 октября 1924 г. в селе Бальницы (Лемковщина). Окончил школу в Самборе в 1944 г. Его семья эмигрировала из Украины в годы Второй мировой войны. Учился в Католическом университете Америки в Вашингтоне. 29 декабря 1980 г. Стефана Сулика назначили архиепископом и митрополитом Филадельфийским. 29 декабря 1980 г. он был хиротонисан в архиерейский сан Верховным Архиепископом УГКЦ кардиналом Иосифом Слипым. Является членом Конференции католических епископов США. В ноябре 2000 года по благословению Папы Римского Иоанна Павла II ушел на заслуженный отдых, передав Филадельфийский митрополичий престол митрополиту Стефану Сороке.