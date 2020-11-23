В США готовится к полетам в 2021 году первая в мире миссионерская авиакомпания

Американская авиакомпания «Judah 1», позиционирующая себя как «первый христианский перевозчик», объявила о том, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло ее прошение разрешить выполнять коммерческие рейсы по всему миру. Хотя эпидемия COVID-19 и нанесла ущерб большинству крупных авиакомпаний, но поддержка FAA позволит «Judah 1» в 2021 году продавать билеты и предлагать стандартные для авиакомпании услуги.

Изначально компания «Judah 1» была частной службой авиаперевозок, однако она объявила себя первой в мире христианской авиакомпанией, что утвердили в Федеральной авиационной администрации США, сообщает Седмица.ру со ссылкой на Christian Headlines.

Теперь «Judah 1» выпускает соответствующие авиационные сертификаты, оказывает услуги воздушных перевозок миссионерам и паломникам, путешествующим внутри страны и за рубеж.

«Мы рады служить нашим единоверцам всех христианских деноминаций, путешествующим по духовным нуждам по всему свету, а наши самолеты уже перевозят сотни миссионеров и тысячи фунтов грузов», — говорится на сайте авиакомпании.

Новая авиакомпания базируется в Шривпорте (штат Луизиана), откуда уже осуществляет полеты на местных авиалиниях и планирует уже в следующем году ввести в строй тяжелые воздушные суда, чтобы перевозить большие группы миссионеров и их грузы по всему миру. «Мы окрыляем миссионеров, – говорит в интервью CBN News Эверетт Аарон, основатель и президент авиакомпании. – Мы исполняем Великое поручение Христа, а оно гласит, что нам надлежит нести народам проповедь Евангелия по всему миру».

В настоящее время авиакомпания уже осуществляет пока еще скромные местные пассажирские перевозки, однако готовится в скором времени ввести в строй крупный авиалайнер для перевозки больших миссионерских грузов и групп. «Мы уже сейчас способны отправлять в благотворительные и проповеднические миссии группы в 10-12 человек, – говорит Аарон – В ближайшем будущем мы получим 125 летных сертификатов для нашего первого большого самолета MD83. Тогда мы сможем перевозить более крупные группы миссионеров до 136 человек и до 4 тонн груза, и сможем совершать самые дальние рейсы».

Аарон объяснил CBN News, что Господь сподвиг его на создание авиационной службы еще в 1994 году, послав ему видение. «Я видел сотни самолетов, стоящие рядами до самого горизонта, – вспоминает Аарон. – Они готовы нести грузы продовольствия и медикаментов для бедных, готовы нести Библии. Работают двигатели, экипажи ждут команды на вылет… Я видел служителей Господних, смиренно ожидающих посадки, однако они были недвижны, что-то держало их, и я ощутил скорбь Духа Святого. На мой вопрос Господь ответствовал, что никто из них не может двинуться с места, пока миссия Господня не обретет самолеты. Это и есть поручение твоей жизни, сказал Он мне».

По его словам, «Judah 1» пока существует как частная некоммерческая организация, однако скоро ей предстоит стать первой в мире христианской авиакомпанией, и она обретет возможность отправлять служителей Божьих «в любую точку мира». После формирования полноценной авиакомпании, появится возможность открыть при ней и собственную летную школу, по замыслам руководства. «Мы хотим иметь возможность обучать пилотов-миссионеров, ибо это откроет нашей компании самые широкие возможности», – подчеркивает Аарон.

В прошлом году новая компания авиаперевозок уже оказала действенную помощь активистам CBN в рамках благотворительной операции «Благословение» по доставке групп добровольцев, материалов и продовольствия на Багамские острова – в помощь пострадавшим от урагана Дориан. Девиз новой христианской авиакомпании гласит: «Твои руки, Божья любовь, наши крылья».