В среду прошла третья молитва на четках Розария за Папу Франциска

Пусть Папа Франциск поскорее сможет вернуться к своим обязанностям. Об этом 26 февраля вечером на площади Святого Петра в Ватикане просил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан коллегии кардиналов.

В молитвенном собрании, которое началось в 21:00, приняли участие сотни верующих из разных уголков мира — священники, монахи и монахини, кардиналы и епископы, а также другие сотрудники Римской Курии.

Таким образом, уже третий вечер подряд перед ватиканской базиликой Святого Петра собираются разные люди, чтобы поддержать Папу Римского, который с 14 февраля 2025 года находится на лечении в больнице им. Агостино Джемелли.

Среди присутствующих были волонтеры и паломники, приехавшие на юбилей из Польши, Франции и других стран. Группа французских школьников в возрасте от 14 до 17 лет присоединилась к молитве после проведенного насыщенного дня в Вечном городе. «У нас был замечательный день, мы были на Мессе, и это было радостное время. Мы хотели бы разделить нашу радость с Папой и поддержать его в этот трудный момент», — сказал один из учителей.

Кардинал Ре призвал верующих молиться о том, чтобы Святейший Отец быстро восстановил свои силы и смог продолжить свое апостольское служение «с пастырским динамизмом, который ему свойственен».

На главной площади Ватикана прозвучали молитвы «Отче наш», «Радуйся, Мария», Gloria al Padre, а также литания и антифон Salve Regina. Собрание завершилось пением гимна Oremus pro Pontifice, в котором присутствующие просили Бога даровать Папе Франциску здоровье, долгих лет жизни и защиту от всякого зла.

По материалам Vatican News