В Совете по правам человека при президенте РФ призывают изменить законы, чтобы священников не обязывали брать в руки оружие
В условиях частичной мобилизации в законы нужно внести изменения, связанные со статусом священнослужителей, заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Его слова передает «Благовест-инфо» со ссылкой на портал Милосердие.ру.
«Сейчас мы столкнулись с тем, что существует проблема – призыв на службу священнослужителей. Понятно, что им нельзя выходить на службу, брать в руки оружие, если они стали священнослужителями. Соответственно, надо вводить «бронь» на законодательном уровне этой категории граждан и соответствующие военно-учетные специальности», – рассказал Кирилл Кабанов.
«Особой деликатности требуют вопросы, связанные с мобилизацией священнослужителей, которые могут согласиться поехать [в зону боевых действий], если будут знать, что им не придется брать в руки оружие», – заявил ранее глава СПЧ Валерий Фадеев.
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