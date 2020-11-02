В соборе Нотр-Дам в Ницце прошла поминальная служба по жертвам теракта

Месса в память о жертвах теракта, совершенного 29 октября в Ницце, прошла в воскресенье вечером в городском соборе Нотр-Дам.

Поминальное богослужение в храме, ставшем местом нападения, возглавил епископ Ниццы Андре Марсо.

В связи с пандемией в базилику было допущено ограниченное число прихожан. Однако многие пришли в этот вечер к собору, чтобы помолиться у его стен. Другие следили за церемонией в социальных сетях и по телевидению.

На поминальной службе, продлившейся около двух часов, присутствовал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, представители епархии, родственники жертв теракта — 60-летней местной жительницы Надин Девилье, 54-летнего Вансана Лока, служившего в соборе, и 44-летней гражданки Бразилии Баретто Силвы, проживавшей во Франции. «Были убиты наши соотечественники, я скорблю со всей Францией. Мы должны оставаться сильными и никогда больше такого не допустить», — сказал прихожанин Юбэр Серван.

В связи с празднованием в воскресенье Дня всех святых глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить систему безопасности по всей стране. Вокруг собора Нотр-Дам был установлен периметр безопасности. Десятки полицейских, жандармов и военных, задействованных в антитеррористической операции «Часовой», приняли участие в обеспечении порядка во время мессы.

Поминальные службы прошли в этот день во многих других соборах Франции. В некоторых городах мессы в память о погибших в знак солидарности посетили представители мусульманской общины.



Источник: ТАСС