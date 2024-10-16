В Смоленске представили выставку о Евхаристических чудесах, которую задумал и создал блаж. Карло Акутис

В воскресенье, 13 октября 2024 г., на следующий день после литургического поминовения блаженного Карло Акутиса, в смоленском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы открылась выставка под названием «Евхаристические чудеса в мире». За её основу была взята экспозиция, некогда созданная самим юным подвижником, сообщает Информационная служба Архиепархии.

Итальянский студент Карло Акутис был программистом-любителем. Уже страдая от лейкемии, он собирал евхаристические чудеса со всего мира и каталогизировал их на своём сайте.

Открытие выставки в Смоленске предваряла Евхаристия, которая была для блаженного «дорогой в небо». В ходе проповеди люди узнали множество фактов из жизни этого юноши, которого во время беатификации нарекли небесным покровителем Интернета.

Торжественное открытие выставки прошло при участии верующих сразу после воскресного богослужения. На церемонии присутствовали студенты (в том числе из Индии), изучающие медицину в Смоленске.

После символического перерезания ленточки и молебна состоялась экскурсия, знакомящая с экспозицией выставки — она размещена в библиотеке, которая годом ранее была названа в честь блаженного Карло Акутиса.

Как отмечают братья-францисканцы, данная экспозиция — еще один шаг в развитии почитания блаженного Карло, особенно среди детей и молодого поколения. Планируется, что эта выставка станет постоянной и будет доступна для посетителей библиотеки, в том числе после каждой Святой Мессы.

Также католическая община Смоленска возлагает большую надежду на то, что со временем в Россию будут доставлены и мощи блаженного Карло Акутиса.