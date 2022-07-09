В сентябре Папа Франциск посетит Ассизи и Матеру

Ватиканский зал печати обнародовал программу двух пастырских поездок Папы Франциска по Италии, запланированных на сентябрь: в Ассизи Епископ Рима примет участие в финальной части молодёжной конференции «Новая экономика Франциска», а в Матере возглавит закрытие Национального евхаристического конгресса. Сообщает русская служба Vatican News.

Утром 24 сентября – в рамках встречи молодых экономистов и предпринимателей – Папа Франциск проведёт несколько часов в Ассизи. В приветственной церемонии на площади перед базиликой Санта-Мария-дельи-Анджели примут участие префект Департамента служения целостному развитию человека кардинал Майкл Черни, церковные и гражданские власти и некоторые делегаты экономической конференции. Святейший Отец примет участие в художественно-театральном мероприятии, на котором восемь молодых людей поделятся своим свидетельством. После речи Папы Франциска состоится чтение и подписание Пакта между Святейшим Отцом и молодыми людьми. Около полудня Епископ Рима вернётся в Ватикан.

На следующий день, 25 сентября, Папа Франциск отправится на вертолете в Матеру, на завершение 27-го Национального евхаристического конгресса. Святейшего Отца встретят президент Епископской конференции Италии кардинал Маттео Мария Дзуппи, местные гражданские и религиозные власти. После приветственной церемонии в кафедральном соборе Папа обратится с речью к беженцам и перемещённым лицам. Затем Епископ Рима возглавит Святую Мессу, после которой вознесёт полуденную молитву «Ангел Господень», а затем торжественно откроет и благословит благотворительную Столовую братства имени о. Джованни Меле. Возвращение в Ватикан запланировано на 14 часов.