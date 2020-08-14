В Сальвадоре застрелен ректор католической духовной семинарии

В Сальвадоре убили священника Рикардо Кортеса, ректора католической духовной семинарии в епархии Сакатеколука, передает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу».

Автомобиль священника обстреляли в то время, когда он ехал по своим делам. Тело священнослужителя нашли рядом с автомобилем, который после обстрела остановился на обочине дороги. Продолжается расследование, однако полиции пока неизвестно мотивы убийства. «Отец Рикардо был хорошим, приятным человеком, преданным своему сообществу и формации семинаристов, а также активно занимался своей паствой», — говорится в заявлении, которое опубликовала епархия Сакатеколука.

Семинария, которой руководил покойный священник, носит имя Оскара Ромео, архиепископа Сан-Сальвадора, которого застрелили во время совершения Святой Мессы. В этом году отмечается 40-я годовщина этого события, а также годовщина мученической смерти священника Косме Спессотто и его соратников. «На нашей земле снова проливается кровь Доброго Пастыря», — написала после убийства одна из местных газет.