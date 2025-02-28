В садах Ватикана прошёл молебен св. Григору Нарекаци о выздоровлении Папы (+ ФОТО)

27 февраля перед статуей святого Григора Нарекаци в Ватиканских садах состоялся молебен о здравии Папы Франциска. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Инициатором молитвенного собрания в день литургической памяти св. Григора – одного из величайших духовных учителей Армянской Церкви – выступило Посольство Республики Армения при Святейшем Престоле во главе с послом Борисом Саакяном. В молитве приняли участие ректор Папской армянской коллегии монсеньор Хачик Куюмджан и настоятельница Конгрегации армянских сестёр Непорочного зачатия мать Арусяк Саджонян.

Григор Нарекаци (ок. 951–1003) – святой монах и мистик, которого Папа Франциск провозгласил Учителем Церкви и распорядился отмечать его литургическую память каждый год 27 февраля. «Книга скорбных песнопений» св. Григора стала неотъемлемой частью духовного наследия армянского народа.

Во время молебна верующие взывали о заступничестве святого аввы перед Господом:

«О святой Григор Нарекаци, ходатайствуй за Преемника святого Петра Папу Франциска. Даруй ему крепость, здравие и исцеление, дабы он продолжил свою миссию и служение Народу Божьему. Отврати скорби и исцели недуги Твоего народа и Твоего слуги Папы Франциска, Господи Боже наш, и даруй всем совершенное здравие через Твой победоносный Крест, которым Ты сокрушил немощь рода человеческого и осудил врага нашей жизни и веры. Ты – жизнь и сила наша, Боже благий и милосердный, Единый прощающий грехи и отводящий от нас болезни и недуги. Ты знаешь нужды бедствующих, Податель благ по потребе каждого. Излей щедро милость на творения Твои, через которые Пресвятая Троица непрестанно облекается хвалой и любовью, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».