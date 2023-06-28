В рядах российских греко-католических священников пополнение: Владыка Иосиф Верт рукоположил диакона Илью Астапова во пресвитеры (+ ФОТО)

В субботу 24 июня 2023 года в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось очень важное событие – в иерейский сан был возведен диакон Илья Астапов.

Вот, что о себе рассказывал ранее сам о. Илья: — Решение связать свою судьбу с византийской традицией возникло у меня, во-первых, потому, что я родился и вырос в семье людей православных, где вера была, может быть, не ярко выраженной, но всё же некоторые важные моменты присутствовали. В первую очередь, конечно, влияние оказала моя мама, да и бабушка. Благочестие было в большей степени такое народное – куличи на Пасху, яйца в Церкви освятить. В 90-е годы особенно. Крестился я в 1989 году в Москве на подворье Болгарской Православной Церкви. И впоследствии моё обращение к Католической Церкви случилось благодаря знакомству одновременно с двумя традициями, оказавшимися вместе, рядышком. Это было паломничество в Фатиму в июне 2002 года, и оно было организовано совместным для православных и католиков, нас было там 70 человек. Мне тогда было 16 лет. И вот это знакомство одновременное: и с западной традицией, католической, и с византийской традицией, православной, произвело на меня довольно сильное впечатление. А уже с 2003 года я нахожусь в лоне Католической Церкви, в этом же году стал активно участвовать в мессах латинского обряда и прислуживать в алтаре Кафедрального собора на Малой Грузинской улице. В какой-то момент я оказался на западной Украине и увидел, как молятся католики византийского обряда. Я внезапно узнал, что такое существует, что такое есть! Чуть раньше, в 2008 году, у меня уже был небольшой опыт переживания пасхальной службы, когда в Московском кафедральном соборе служил отец Кирилл Миронов. И это всё меня затронуло довольно сильно, задев какие-то глубокие струны души, это было мне близко. Для меня это был некий зов, отклик, мне этого не хватало. Поэтому впоследствии, когда я уже думал о монашестве и только вступал в Конгрегацию Воплощенного Слова (там я находился с 2013 по 2018 гг.), то меня спросили, в какой традиции я вижу свой дальнейший путь. И я сказал, что вижу себя в византийском обряде…

Поставление нового священника совершил во время Божественной литургии свт. Иоанна Златоуста Правящий Епископ Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт, одновременно являющийся и Ординарием для всех российских греко-католиков. Поэтому неудивительно, что в этот день Предстоятелю сослужило духовенство сразу двух традиций – восточной и западной. Среди присутствующих священников были и биритуалисты (это священники, которым разрешено служить и в византийском, и в латинском обряде). Стоит отметить, что правой рукой Предстоятеля на этом богослужении был протосинкелл Ординария для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации архимандрит Иоанн Лега, прибывший из Калининграда. Кроме того, из Санкт-Петербурга — чтобы быть свидетелем рукоположения одного из своих воспитанников — приехал ректор Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» монсеньор Сергей Тимашов.

В богослужении также участвовали нынешние воспитанники Высшей Духовной семинарии. А среди молящихся была мама о. Ильи — Ирина Владимировна, специально приехавшая из Москвы поддержать сына в этот важный и волнительный для всей их семьи момент.

Особенность происходившего в этот день под сводами Кафедрального собора подчеркнул в своей проповеди Владыка Иосиф Верт:

— Событие, на которое мы собрались и в котором участвуем, которое празднуем – рукоположение во пресвитеры – уникальное событие в жизни Церкви. Не только сегодня у нас в России, но уже и всегда рукоположение в священники было не массовым делом, а штучным, оно было всегда результатом призыва Иисусом каждого кандидата в отдельности. Вспомним пророка Самуила и сказанное о том далёком времени, что Слово Господне было редко в те дни, видения были не часты. А 2000 лет назад Иисус, обращаясь к народу, говорил: Жатвы много, а делателей мало: итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Сегодня делателей – этих работников на ниве Господней — ещё меньше. Заботы века сего и обольщение земными благами заглушают Слово Божие в наше время ещё больше, чем во времена Иисуса Христа. Но как раз поэтому сегодня священники востребованы больше, чем когда-либо! <…>

Дорогой Илья, на тебя сегодня обращены с надеждой взоры небес и Земли! Подумай, какая ответственная миссия ждёт тебя. Но тебя позвал и избрал не кто иной как Сам Господь Иисус Христос. Он тот Первосвященник, твой Полководец, Который поведёт тебя на духовную брань, и ничто не должно тебя страшить.

<…>

Таинство священства называют Mysterium tremendum — Таинство, от которого бросает в дрожь. Вспомним, что случилось в царствование Давида. Когда филистимляне вернули Израилю захваченный ими Ковчег Завета, царь Давид решил перенести эту главнейшую святыню ветхозаветной Церкви в Иерусалим. По пути следования в столицу один из левитов коснулся Ковчега, чтобы поддержать его от падения и в ту же минуту пал бездыханным за дерзновение. Ты же, Илия, в священстве получишь не только позволения от Господа касаться Его Евхаристического Тела, но и власть каждый раз в святой Божественной Литургии призывать Иисуса Христа на алтарь, где в твоих руках хлеб и вино станут Телом и Кровью Спасителя. А в исповедальне к тебе, грешному человеку, будут приходить такие же грешники, и ты властью Иисуса Христа дашь им отпущение грехов. Воистину, священство – это Mysterium tremendum! — Таинство, от которого бросает в дрожь! <…>

Мы живём сегодня в очень непростое время. Как быстро меняется всё вокруг нас. Сколько новых вызовов мы встречаем на нашем жизненном пути. Но пусть примеры святых подвижников веры тех легендарных времён помогут нам в исповедании нашей веры сегодня. А в самые трудные моменты нашей жизни призовём их, и они с небес окажут нам помощь и защиту.

(Читайте полный текст проповеди Преосвященного Иосифа Верта)

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По правилам Восточной Церкви чинопоследование рукоположения во священники началось после перенесения Святых Даров с жертвенника на престол по окончании Херувимской песни с тем, чтобы рукоположенный мог участвовать в освящении Даров.

Архиерей, подойдя к жертвеннику, возложил возду́х (покров) на плечо посвящаемого, который на Великом входе, заканчивая диаконское служение, нес дискос с Божественным Агнцем. Затем рукополагаемого обвели вокруг престола; а далее рукополагаемый преклонил перед престолом оба колена в знак того, что он приемлет служение большее и дар высший, нежели диакон. Во время кругового обхождения были исполнены три особых песнопения. Троекратное обведение поставляемого вокруг святого престола с целованием его углов выразило посвящение его Пресвятой Единосущной и Нераздельной Троице, вечный союз иерея с Воплощенным Словом. Кроме того, этим знаменуется предстоящее пресвитерское служение великой Тайне Христовой, совершающейся на святой трапезе. Ибо весь круг деятельности священника должен иметь своим средоточием святое Таинство Вечного Первосвященника, вошедшего «не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за вас пред лицо Божие… однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих…» (Евр. 9, 24, 28).

После прочтения тайносовершительных молитв Правящий Архиерей вручил рукополагаемому священнические одежды: епитрахиль, которую надевают по снятии ораря, затем — пояс, фелонь и книгу Служебник как руководство для священнодействия. Принимая даваемое Владыкой, рукополагаемый поцеловал поочередно то, что получил, и руку дающего. После всего он поцеловал омофор Отца Епископа и его руку. При подавании одежд и облачении в них на весь храм звучало: «Аксиос!» («Достоин!»).

Затем новопоставленный иерей целовал плечи сослужителей, выражая этим приветствие и почтение при вступлении в чин иерейский и союз любви апостольской. А далее он встал в ряд с остальными пресвитерами.

После преложения Святых Даров Предстоятель, взяв Святое Тело и отломив верхнюю часть – «Христос», дал ее новопоставленному со словами: «Приими залог сей и сохрани его цел и невредим до последняго твоего издыхания, о нем же имаши истязан быти во второе и страшное Пришествие Великаго Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Рукоположенный первым из священников смог приступить к причащению, ибо на нем совершилось обновление благодати Божественного Духа. А после он прочитал заамвонную молитву, являя людям свое вступление в чин священства.

Уже после совершения Таинства Священства и Таинства Евхаристии неопресвитера поздравил ректор Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» монс. Сергей Тимашов, который особо отметил огромную радость для всей семинарии, ибо сам смысл её существования – готовить тех, кто распознаёт и укрепляется в том призвании, которое кандидатам даёт Господь. Поэтому в первую очередь от отца ректора прозвучала благодарность Всемогущему Богу, Который позволил Петербургской семинарии эту ответственную миссию выполнить. Также отец ректор выразил сердечную благодарность Владыке Иосифу, из чьих рук новоиспеченный иерей принял рукоположение, за доверие, которое проявил Владыка к семинарии и её воспитательному и педагогическому труду. И пожелал отцу Илье крепости Божией, радости Божией и любви Божией во всех обстоятельствах предстоящего служения.

Прозвучало поздравление и от верных местной греко-католической общины, которые выразили искреннюю радость от того, что Господь совершает сегодня подобные призвания. А маме новорукоположенного священника вручили букет прекрасных цветов.

Завершился праздник общей трапезой любви, на которой уже все желающие получили возможность лично поздравить виновника торжества и дружески с ним пообщаться.

Редакция «Сибирской католической газеты» от всего сердца поздравляет отца Илью Астапова с главным событием его жизни и желает ему обильного благословения Божия на пути святого служения!



Основные подробности торжества — в фоторепортаже Студии «Кана»: