Проповедь Владыки Иосифа Верта на рукоположение во пресвитеры диакона Илии Астапова. Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня, 24 июня 2023 года

Дорогие братья и сёстры!

Я приветствую всех вас на этой особенной службе! Сугубо хочу поприветствовать маму нашего кандидата – Любовь Викторовну! Также приветствую ректора Санкт-Петербургской Высшей Духовной семинарии отца Сергея Тимашова, который прибыл к нам, чтобы быть свидетелем рукоположения одного из своих воспитанников! Приветствую всех священнослужителей как византийского, так и латинского обряда. Приветствую дорогую общину!

Событие, на которое мы собрались и в котором участвуем, которое празднуем – рукоположение во пресвитеры – уникальное событие в жизни Церкви. Не только сегодня у нас в России, но уже и всегда рукоположение в священники было не массовым делом, а штучным, оно было всегда результатом призыва Иисусом каждого кандидата в отдельности. Вспомним пророка Самуила и сказанное о том далёком времени, что Слово Господне было редко в те дни, видения были не часты. А 2000 лет назад Иисус, обращаясь к народу, говорил: Жатвы много, а делателей мало: итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.

Сегодня делателей – этих работников на ниве Господней — ещё меньше. Заботы века сего и обольщение земными благами заглушают Слово Божие в наше время ещё больше, чем во времена Иисуса Христа. Но как раз поэтому сегодня священники востребованы больше, чем когда-либо!

Конечно, сегодня нашей планете Земля нужны и дипломаты, которые не давали бы себе ни сна, ни отдыха, чтобы строить и укреплять мир на нашей планете. Конечно, сегодня миру нужны и святые родители, которые родили и воспитали бы человеческой семье верующих детей, призывающих имя Господа Бога и признающих Его своим Творцом и Спасителем. Конечно, сегодня миру нужны и самоотверженные врачи, которые с жертвенностью служили бы больным и немощным. Конечно, сегодня миру нужны добрые и компетентные учителя, которые с любовью передавали бы доброту и знания молодому поколению. Сегодня, в этот век стремительного развития, нужны и учёные, и инженеры, и строители…

Все эти и многие ещё другие призвания сегодня нам очень нужны, но в первую очередь нашей планете, всему человечеству нужны святые Божие человеки, нужны священнослужители, нужны душпастыри, которые не давали бы человечеству забыть о Всемилостивом Боге, которые спасали бы души от погибели и вели бы народы и каждого отдельного человека в вечную жизнь, в Царство Бога Отца.

Дорогой Илия, на тебя сегодня обращены с надеждой взоры небес и Земли! Подумай, какая ответственная миссия ждёт тебя. Но тебя позвал и избрал не кто иной как Сам Господь Иисус Христос. Он тот Первосвященник, твой Полководец, Который поведёт тебя на духовную брань, и ничто не должно тебя страшить.

Священство — это не профессия. Помню, много лет назад в Литве, на приходском празднике, девочки в одной из комнат готовились к торжественной процессии и в ожидании начала службы щебетали между собой о разном. Даже о священстве. Одна из них выдала, например, такое: «Хорошо священником быть, отслужил Мессу — и весь день свободный». Прошло вот уже почти 50 лет, а я как-то всё не могу этого случая забыть. Девчонке простительно, она говорила, ничего не зная о жизни и труде священника. В духовной семинарии нас готовили к другому: днём и ночью священник должен быть готовым служить верующим. Как скорая помощь с экипажем, в любой момент готовая отправиться по срочному вызову. Когда я прибыл в Новосибирск в 1991 году, и вскоре добившись, чтобы мне выдали телефон, я придвинул его на табуретке на ночь к кровати, по старой привычке… Вдруг тяжело больному нужна будет помощь священника… Правда, так никому и не понадобилась моя помощь, а когда несколько раз телефон зазвонил ночью ошибочно, я опять вернул его на безопасное место…

Таинство священства называют Mysterium tremendum — Таинство, от которого бросает в дрожь. Вспомним, что случилось в царствование Давида. Когда филистимляне вернули Израилю захваченный ими Ковчег Завета, царь Давид решил перенести эту главнейшую святыню ветхозаветной Церкви в Иерусалим. По пути следования в столицу один из левитов коснулся Ковчега, чтобы поддержать его от падения и в ту же минуту пал бездыханным за дерзновение. Ты же, Илия, в священстве получишь не только позволения от Господа касаться Его Евхаристического Тела, но и власть каждый раз в святой Божественной Литургии призывать Иисуса Христа на алтарь, где в твоих руках хлеб и вино станут Телом и Кровью Спасителя. А в исповедальне к тебе, грешному человеку, будут приходить такие же грешники, и ты властью Иисуса Христа дашь им отпущение грехов. Воистину, священство – это Mysterium tremendum! — Таинство, от которого бросает в дрожь!

В нашем Епархиальном центре, куда мы после святой Литургии пройдём на трапезу, вы увидите бюст епископа-исповедника Александра Хиры. Когда я вскоре после армейской службы 49 лет назад пришёл к нему на беседу, чтобы разобраться с призванием в священство, он — 78-летний священнослужитель — с энтузиазмом рассказал мне о своём собственном призвании. И это несмотря ни на какие преследования во времена воинствующего атеизма! А в другой раз, за три года перед своей смертью, когда я, тогда уже семинарист 2-го курса духовной семинарии, в последний раз навестил его в Караганде, епископ Александр мне опять с великой радостью говорил о своём священническом призвании: «Если Господь дал бы мне 100 раз жизнь, и 100 раз дал бы мне выбирать, я 100 раз выбрал бы священство».

Я вспоминаю сегодня и блаженного отца Владислава Буковинского, который в своё время меня крестил, а позже и миропомазал. Власти делали всё, чтобы он выехал за рубеж, чтобы избавиться от этого священника. Но в конце концов он получил (вернее – добился получить!) советский паспорт. Готовясь к проповеди, я подумал в этом месте: наверное, моё поколение ещё помнит слова Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом дубликатом бесценного груза» и так далее. Конечно, здесь я привожу это как шутку, но на самом деле не для паспорта о. Буковинский хотел остаться здесь, в Казахстане, а потому что в те трудные времена он хотел служить верующим людям. И он остался в Казахстане уже навсегда, там он и был похоронен. В своих воспоминаниях блаженный отец Владислав Буковинский описывает случай, когда по ухабистой сельской дороге на телеге его везли в далёкое селение к больному. Размышляя о своей жизни, он вдруг осознал, что эти ухабы, это служение людям за тысячи километров от родины, он ни на что на свете не разменял бы.

Дорогой Илья, дорогая община, мы живём сегодня в очень непростое время. Как быстро меняется всё вокруг нас. Сколько новых вызовов мы встречаем на нашем жизненном пути. Но пусть примеры святых подвижников веры тех легендарных времён помогут нам в исповедании нашей веры сегодня. А в самые трудные моменты нашей жизни призовём их, и они с небес окажут нам помощь и защиту.



г. Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня,

Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (суббота, 24 июня 2023 года)