В РПЦ заявили, что понятие «монашествующие» не может быть раскрыто в законе

В РПЦ заявили, что понятие «монашествующие» не может быть раскрыто в законе

Февраль 18, 2025

Понятия «» и «» не могут быть раскрыты в законе, потому что они определяются в соответствии с внутренними установками конфессий, заявила руководитель правового управления Московской патриархии .

О просьбах закрепить упомянутые понятия в законе говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет «Коммерсантъ».

С 4 декабря 2024 года в России действует запрет пропаганды (осознанного отказа от рождения детей). Во время рассмотрения документа в Госдуме была внесена поправка, согласно которой не считается пропагандой . После принятия закона, по словам господина Клишаса, к нему поступили просьбы, в том числе от деятелей Церкви, «определить в законе понятие «монашествующие»». По его мнению, надо не допустить ситуации, когда начинает вмешиваться «в чисто церковные вопросы, церковную юрисдикцию».

«Понятие «монашествующие», так же как понятие «священнослужители», не может быть раскрыто в законе, а определяется в соответствии с внутренними установлениями религиозных конфессий»,— прокомментировала РИА Новости эту инициативу игумения Ксения.

В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей: до 400 тыс. руб.— для физлиц, до 800 тыс.— для должностных лиц, до 5 млн руб.— для юрлиц. Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе.


(Фото: pravobraz.ru)

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