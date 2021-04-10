В РПЦ регламентировали практику экзорцизма

Документ, регламентирующий практику экзорцизма, подготовила комиссия по богословию Русской православной церкви. Об этом сообщил председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает «РИА Новости».

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — сказал митрополит.

Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике «изгнания бесов» (экзорцизм, в просторечии — отчитка).

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», — добавил митрополит.

Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.

Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.