В РПЦ призвали разрешить врачам отказываться от проведения абортов по религиозным убеждениям

В РПЦ призвали разрешить врачам отказываться от проведения абортов по религиозным убеждениям

Ноябрь 24, 2020

должны иметь право на отказ от проведения аборта по религиозным убеждениям, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ .

«Врачи, которые в соответствии со своими религиозными воззрениями или внутренними убеждениями не желают совершать операции по искусственному прерыванию беременности, должны иметь возможность не производить их. Многократно Патриарх Кирилл и многие представители Церкви призывали также и к выведению абортов из ОМС», — написал он в понедельник в своем канале в Telegram.

Таким образом Легойда прокомментировал предложение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, высказанное в интервью радиостанции «Говорит Москва», о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения.

«Профессор Аполихин сказал, что нужно вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). <…> Он также призвал делать такие операции не в медицинских учреждениях, а в специализированных, как это было раньше. И не руками врачей, поскольку это не медицинская помощь, а усилиями особых специалистов — с медицинским образованием. Профессор Аполихин также отметил, что многие врачи не хотят делать и у них должно быть право выбора. К сожалению, многие журналисты предпочли из серьезного, обстоятельного и профессионального разговора на важную тему сделать «сенсационную» новость, резко заострив тему на абортариях и их возможном включении в структуру ФСИН», — написал Легойда.

Ранее он высказывался в пользу присоединения России к Декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Декларация была подписана 22 октября США и рядом других стран. Одна из главных целей декларации — подтверждение того, что международного права на аборт не существует.


Источник: ТАСС

Фото — РИА Новости

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