В РПЦ призвали разрешить врачам отказываться от проведения абортов по религиозным убеждениям

Врачи должны иметь право на отказ от проведения аборта по религиозным убеждениям, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Врачи, которые в соответствии со своими религиозными воззрениями или внутренними убеждениями не желают совершать операции по искусственному прерыванию беременности, должны иметь возможность не производить их. Многократно Патриарх Кирилл и многие представители Церкви призывали также и к выведению абортов из ОМС», — написал он в понедельник в своем канале в Telegram.

Таким образом Легойда прокомментировал предложение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, высказанное в интервью радиостанции «Говорит Москва», о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения.

«Профессор Аполихин сказал, что нужно вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). <…> Он также призвал делать такие операции не в медицинских учреждениях, а в специализированных, как это было раньше. И не руками врачей, поскольку это не медицинская помощь, а усилиями особых специалистов — с медицинским образованием. Профессор Аполихин также отметил, что многие врачи не хотят делать аборты и у них должно быть право выбора. К сожалению, многие журналисты предпочли из серьезного, обстоятельного и профессионального разговора на важную тему сделать «сенсационную» новость, резко заострив тему на абортариях и их возможном включении в структуру ФСИН», — написал Легойда.

Ранее он высказывался в пользу присоединения России к Декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Декларация была подписана 22 октября США и рядом других стран. Одна из главных целей декларации — подтверждение того, что международного права на аборт не существует.



Источник: ТАСС

Фото — РИА Новости