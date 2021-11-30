В РПЦ призвали к широкой общественной дискуссии по вопросу о повсеместном введении QR-кодов

В Русской Православной Церкви считают, что идея повсеместного введения QR-кодов, вызвавшая заметную реакцию в российском обществе, требует очень серьезного и детального обсуждения, учитывающего все возможные возражения и обеспокоенности людей.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера» обратил внимание на то, что в обществе часто смешивают две темы — вакцинацию и введение QR-кодов.

«Это две очень разных темы, хотя обе они связаны с попыткой противостоять пандемии», — сказал он. Если вакцинация касается непосредственно здоровья человека, его организма, то введение и использование QR-кодов относится к сфере реализации прав человека, например, на свободу передвижения, на тайну личной жизни и т.д.

Говоря о вакцинации, представитель Церкви подчеркнул, что этот вопрос не имеет религиозного измерения. Что касается стремления некоторых противников вакцинации подкрепить свою позицию ссылкой на Откровение Иоанна Богослова, то такая аргументация, по мнению Легойды, сомнительна.

Что касается идеи повсеместного введения QR-кодов, то этот вопрос, считает Легойда, требует очень серьезного и детального обсуждения, учитывающего все возможные возражения и обеспокоенности людей.

В частности, напомнил он, православные верующие высказывают большую обеспокоенность тем, что в храм их могут пускать избирательно. По словам представителя Церкви, в обществе есть понимание, что введение QR-кодов не самоцель, а лишь один из доступных на данный момент общемировых методов борьбы с пандемией коронавируса, но «распространенный не значит лучший».

«У этого метода есть обратная сторона, связанная с правами человека, с управлением большими массами людей. Все это в «дивном новом мире» требует серьезного переосмысления и законодательных изменений. И, безусловно, общественные и религиозные организации должны принимать самое активное участие в обсуждении этих вопросов», — заключил Легойда.



Источник: Интерфакс-Религия