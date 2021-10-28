В РПЦ приветствовали назначение Львовой-Беловой новым детским омбудсменом

В РПЦ приветствовали назначение Львовой-Беловой новым детским омбудсменом

Октябрь 28, 2021

В Русской Православной Церкви напомнили об особых заслугах Марии Львовой-Беловой в связи с ее назначением на пост уполномоченного по правам ребенка в РФ, передает Интерфакс

«Мы очень рады, что защищать права детей будет многодетная мама, которая знает интересы и проблемы детей, у которой есть кровные и приемные дети», — сказал журналистам глава синодального Отдела по благотворительности .

Викарий Патриарха Московского подчеркнул, что на протяжении многих лет Львова-Белова занимается работой с особыми детьми и сумела создать проект, который помогает нескольким десяткам молодых ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«Я лично знаю Марию Львову-Белову как человека очень доброго, умного и очень талантливого, у нее творческий подход к решению многих проблем, — отметил епископ Пантелеимон. — При этом она человек молодой, энергичный и очень мужественный, она умеет отстаивать права детей, бороться за них, знает о проблемах социальной сферы изнутри».

С 2014 года Львова-Белова является учредителем благотворительной автономной некоммерческой организации «Квартал Луи», созданной в целях подготовки к самостоятельной жизни и адаптации молодых людей с разными формами инвалидности после детских домов и интернатов. «Квартал Луи» включает в себя три площадки сопровождаемого проживания: «Дом на Березовском», «Дом Вероники» и «Новые берега».

«Марию хорошо знают и в социальном секторе, и в Церкви, и в общественных организациях. Ее все очень любят и ей доверяют, в ее искренности и честности никто не сомневается», — отметил епископ Пантелеимон.

Львова-Белова — специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Супруга священника. Многодетная мать (пятеро рожденных, четверо приемных, тринадцать недееспособных молодых взрослых под опекой). С 2020 года — сенатор от правительства Пензенской области.

За многолетний труд и успехи в сфере благотворительности награждена почетной грамотой президента РФ, орденом святого Владимира (III степени) за развитие благотворительности, медалью синодального отдела по благотворительности.

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