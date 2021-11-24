В РПЦ отвергают утверждения США о нарушении религиозных свобод в России

В Русской Православной Церкви не согласны с обвинениями России в «систематическом и вопиющем» нарушении религиозных свобод, прозвучавшими недавно из уст госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Я вхожу в состав Межрелигиозного совета России, у нас там представлена и Православная церковь, и мусульманские общины, и иудеи, и буддисты. Вот спросите у любого представителя Межрелигиозного совета России: они гонимы, они притесняемы, или они довольны? Я думаю, что каждый из них даст вполне однозначный ответ, что в России никакие религиозные свободы не ущемляются, что традиционные конфессии равны перед законом, что каждая традиционная конфессия имеет возможность беспрепятственно развиваться», — цитирует «Интерфакс» мнение председателя ОВЦС митрополита Илариона, которое он высказал в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).

При этом иерарх отметил, что в России есть некоторые секты, которые запрещены, такие как «Свидетели Иеговы», однако Россия не единственная страна, где эта секта запрещена. Митрополит также подчеркнул, что запрещена эта секта не за свою религиозную деятельность, а за экстремизм.

«Если это считается нарушением религиозной свободы, то мы, со своей стороны, так не считаем, потому что все эти меры принимаются для того, чтобы защитить наш народ, защитить прежде всего от проявлений экстремизма», — заключил он.