Госдепартамент США включил Россию в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания

Государственный департамент США включил Россию в «черный» список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания, говорится в ежегодном докладе, посвященном свободе вероисповедания в мире.

«Я выделяю Мьянму, КНР, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан как страны, вызывающие особое беспокойство в связи с тем, что они допускали систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания», — говорится в коммюнике, опубликованном 17 ноября на сайте ведомства от имени госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Сложности со свободой вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью. Они требуют неотложного внимания международного сообщества», — добавил он.

В 2016 году, когда Россия также была в этом списке, авторы доклада подчеркивали, что российские власти «в целом не ограничивают деятельность иудейских или христианских религиозных объединений, однако ограничивали деятельность мусульман, а также других групп, таких как «Свидетели Иеговы» (признаны в РФ экстремистской организацией), пятидесятники и сайентологи».

Также в докладе отмечались «случаи насилия на религиозной почве». Вместе с тем, «в отличие от прошлых лет, не было сообщений о действиях антисемитского характера во время демонстраций националистов».



Источник: Интерфакс