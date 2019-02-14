В РПЦ оценили нынешний уровень православно-католических отношений

Уровень православно-католических отношений сегодня выше, чем был на момент встречи в 2016 году Патриарха Кирилла и Папы Римского; возможность новой встречи духовных лидеров не исключается, заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Только вчера мы отметили третью годовщину состоявшейся встречи с Папой Римским, и, насколько мне известно, какой-либо подготовки к новой встрече в настоящий момент не ведется. Но коль скоро состоялась первая встреча, можно предположить, что в какой-то момент состоится и следующая», — сказал митрополит, отвечая на вопрос о том, возможна ли новая встреча патриарха и понтифика.

Историческая встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской Православной и Римско-Католической Церквей. Большинство из тем, затронутых на встрече двух религиозных лидеров и зафиксированных в подписанной ими декларации, остаются актуальными: на Ближнем Востоке и в Африке продолжаются гонения на христиан, в мире усиливается социальное расслоение, а традиционные ценности в странах Запада, по неоднократным утверждениям священноначалия Русской церкви, находятся под угрозой.

«Я удовлетворен тем, как реализуется декларация, она заложила основы для сотрудничества между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью на многие годы или даже десятилетия вперед. Думаю, что там обозначены такие пункты, которые, может быть, будут оставаться на повестке дня долгие годы и, может быть, всегда. А какие-то проблемы, с Божьей помощью, надеюсь, удастся решить, может быть, и в скором времени», — сказал митрополит.

На просьбу оценить нынешний уровень православно-католических отношений он охарактеризовал его «как высокий, и, конечно, выше, чем был на момент встречи». «Я думаю, что эта встреча помогла открыть новую страницу в наших взаимоотношениях», — заключил глава ОВЦС.