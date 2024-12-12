В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах

Вопрос выбора изображений на банкнотах должен широко обсуждаться в том числе с религиозными общинами России, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отметив, что чем больше удалять символы традиционных религий из публичного пространства, тем вероятнее конфликты.

Как напоминает РИА Новости, ранее зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что в ЦБ решили отказаться от изображения на купюрах объектов религиозного назначения, поскольку Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна. Он отметил, что этот принцип сохранят и для банкнот, «которые предстоит модернизировать». При этом, по словам Белова, символ на банкноте должен найти отклик у всех граждан России, независимо от того, в какой части страны они живут, «поскольку банкноты являются частью нашего культурного кода».

«Понятно, что Центробанк определяет основы денежно-кредитной политики страны. Если просто, в данном случае это то, какого номинала должна быть банкнота и сколько таких банкнот нужно эмитировать и проч. Что же касается изображений на банкнотах, а тем более — их влияния на межрелигиозный мир и согласие, то, смею полагать, это вопрос, который должен широко обсуждаться с российским гражданским обществом, в том числе с религиозными общинами. Думаю, поэтому Центробанк и проводит голосование по вариантам изображений на банкнотах. И это хорошо. Но недостаточно», – написал В. Легойда в своем Telegram-канале.

Он также назвал отказ ЦБ от изображения религиозных символов на банкнотах неосмотрительным.

«Мотивировать отказ от изображения объектов религиозного назначения тем, что у нас страна полирелигиозная, довольно неосмотрительно. Это открывает дорогу весьма опасной логике. И вот почему. Странно полагать, что что между достижением межрелигиозного мира и исключением из публичного пространства религиозных символов есть связь. То есть она, конечно, есть, но обратная. А именно — чем больше удалять символы традиционных религий в публичном пространстве, тем вероятнее конфликты. Собственно, острота дискуссии по новой банкноте это уже показала», – подчеркнул представитель РПЦ.

По его мнению, изображения православного храма, мечети, синагоги, пагоды объединяют и умиротворяют людей.

«Символами нашей страны являются, например, храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного, соборы Кремля, мечеть «Сердце Чечни», мечеть «Кул-Шариф» в Казани, Московская хоральная синагога, Иволгинский дацан и другие. Многие из этих культовых сооружений входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, признаны во всем мире как символы России, свидетельствующие о ее вкладе в мировую культуру. Зачем же делать вид, что их нет и, тем более, исключать из публичной символики? Я сейчас не о том, что на банкнотах непременно должны быть объекты религиозного назначения. А о том, каким образом должна проходить дискуссия и по каким мотивам мы выбираем те или иные изображения для публичного использования», – заключил Легойда.

В 2023 году Банк России представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тогда источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, в котором сейчас расположен музей, рассказал, что в РПЦ «вызывает неприятие» изображения православных храмов без крестов. Позже ЦБ сообщил, что доработает дизайн банкноты в 1000 рублей.