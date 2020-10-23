В РПЦ обеспокоены возможностью незаконного использования персональных данных

В Русской Православной Церкви поставили вопрос о законности сбора и использования персональных данных граждан, сообщает Интерфакс.

«Я могу свидетельствовать, что, по крайней мере, среди православных верующих есть определенная обеспокоенность развитием новых цифровых технологий, и эту обеспокоенность мы все видим, и мы не намерены ее игнорировать, потому что мы не можем говорить, что проблемы нет, если проблема, по мнению многих наших собратьев, есть», — сказал замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в четверг на пресс-конференции в Москве.

Представитель РПЦ заявил, что проблема использования персональных данных и вообще проблема цифровизации заслуживает очень глубокого изучения.

«Свобода для нас является очень большой ценностью, и эта свобода предполагает в том числе определенную неприкосновенность нашей частной, семейной жизни. Если и собираются какие-то данные, то сбор этих данных должен носить исключительно законный характер и иметь своей целью обеспечение безопасности, предотвращение преступлений или другие понятные и ясные цели», — заметил Кипшидзе.

Если же сбор данных ведется с непонятной целью, добавил он, упомянув, что big data — это материал для бизнеса, в том числе для рекламы, услуг, оценки экономических рисков и прочих целей, в этом случае, считает представитель Церкви, «мы должны четко себе представлять, как используются наши данные, для чего они используются и кем».

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Напомним, что в Москве и Московской области в середине апреля начала действовать система цифровых пропусков. Жителям этих регионов, чтобы выйти на улицу, было необходимо зарегистрироваться в специальном приложении и указать в нем причину выхода из дома. Ближе к лету от этих мер начали отказываться, однако сейчас власти вновь начали вводить ограничения.

Осенью мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. При этом работодатели должны сообщить персональные данные своих работников, в том числе номера телефонов, автомобилей, социальных карт и проездной.