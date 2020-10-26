В РПЦ не поддержали идею введения налога за бездетность

Русская Православная Церковь выразила несогласие с предложением обязать россиян платить налог за бездетность, которое высказала глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Буцкая выступила с инициативой обложить налогом бездетных россиян репродуктивного возраста, исключив тех, кто не может иметь детей по медицинским причинам. Инициативу поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По мнению иерарха, проблему рождаемости нельзя решить при помощи налогов. «Я бы лучше подумал, как нам снизить число абортов, как создать в общественном сознании представление об аборте как о преступлении и убийстве. Вот это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность», — считает митрополит Иларион.