В РПЦ наметилась поляризация по вопросу о допустимости ЭКО

В Русской Православной Церкви не смогли прийти к единому мнению в вопросе об экстракорпоральном оплодотворении человека (ЭКО), сообщает Интерфакс.

В понедельник истекает срок церковно-общественного обсуждения документа о смягчении позиции РПЦ в отношении ЭКО. Документ, опубликованный на официальном сайте Церкви в начале февраля, предлагал обновить ее отношение к этой репродуктивной технологии с учетом развития медицины за последние 20 лет.

В частности, предлагалось считать допустимым ЭКО, при котором исключены получение «избыточных» эмбрионов, их заморозка, редукция плодов, донорство половых клеток, предимплантационная диагностика.

Между тем в конце минувшей недели состоялось заседание Церковно-общественного совета по биомедицинской этике, участники которого выразили несогласие с попыткой своих оппонентов легализовать в сознании верующих людей технологию ЭКО.

«В нашей Церкви организовалась группа священства и мирян, которые нацелены на изменение позиции Церкви (…) по отношению к ЭКО и согласны пойти на компромисс с желаниями женщин и мужчин иметь детей с опорой на достижения научно-технического прогресса», — отмечается в заявлении церковно-общественного совета, опубликованном в понедельник.

По мнению авторов документа, все выбранные инициативной группой «допустимые» методики вместо прямого уничтожения лишних эмбрионов включают прямое и ясное согласие на их возможную гибель по множеству причин — идет ли речь о количестве попыток ЭКО, о селективном подходе, о потере плода на любом сроке беременности и т.п.

«Информирование пациенток, их согласие и их отказ от претензий в трагических случаях фиксируется в официальном юридическом документе «Информированное согласие». Таким образом, на возможность гибели эмбрионов и плодов человека все сторонники данной манипуляции идут осознанно (…) Церковь не должна стать еще одним «информированным участником» намеренного согласия с гибелью эмбрионов человека», — считают в церковно-общественном совете.

Отмечается также, что формальная поддержка якобы «гуманного» ЭКО будет способствовать легализации в глазах православного сообщества других методик экстракорпорального оплодотворения, а это — «прямой путь к евгенике, практиковавшейся в фашистской Германии и осужденной на Нюрнбергском процессе».