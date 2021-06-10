В России впервые создан еврейский мультсериал

Премьера первого еврейского мультипликационного сериала «Тайная комната» состоится в воскресенье в подмосковной Жуковке, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на Федерацию еврейских общин России.

«Мультфильм в понятной, легкой для восприятия форме знакомит с базовыми еврейскими традициями, при этом он не преследует дидактической цели, а является в большей степени занимательным экскурсом в мир современного «домашнего» иудаизма. Помимо уникальной темы, сильная сторона этого проекта – в его жанре. Это спокойный, лишенный агрессивных эмоциональных возбудителей мультфильм. Такие добрые, чистые истории кажутся мне прямым продолжением традиции, основанной лучшими образцами советской мультипликации», — сказал журналистам президент ФЕОР Александр Борода.

В Федерации еврейских общин отметили, что на русском языке есть множество христианских мультфильмов, рассказывающих о традициях православия и других конфессий, также представлены короткометражные мультипликационные сериалы об исламе и буддизме. «Тайная комната» станет первым проектом, рассказывающим о еврейских традициях.

Создатели мультсериала отмечают, что уникальность данного проекта не только в тематике, но и в самом жанре. Это не исторический экскурс, не народные сказки или же пересказ библейской истории, но это фильм о современных еврейских детях в классической еврейской семье. В мультсериале простые детские интересы главных героев Дины, Дани и малыша Яши — игры, шалости, мечты — переплетаются с традиционным укладом еврейского дома. Из-за разных хулиганских выходок ребята попадают в Тайную комнату, где узнают о разных обычаях — например, зачем зажигать свечи в шабат, а также учатся помогать друг другу, слушать родителей, расти добрыми и любознательными.

Мультфильм выходит на онлайн-платформе IVI и рассчитан на широкую аудиторию, для детей всех вероисповеданий.