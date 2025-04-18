В России предложили сделать выходной день после Пасхи: детали нового законопроекта

Депутаты Государственной Думы РФ предлагают переносить один выходной на понедельник после празднования Пасхи, сообщает портал НГС.

После Пасхи, которую православные всегда празднуют в воскресенье, необходимо сделать выходной в понедельник. Депутаты Госдумы уже направили такое предложение на заключение в правительство. Если законопроект согласуют, дополнительный выходной появится в календаре начиная с 2026 года.

«Начиная с 2026 года ежегодно переносить один выходной день на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, в случае, если этот понедельник не является нерабочим праздничным днем», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минтруд ежегодно готовит проект производственного календаря, по которому вся страна будет работать и отдыхать. Его утверждает правительство. По Трудовому кодексу РФ власти имеют право переносить выходные и нерабочие праздничные дни в течение года. Так, например, в этом году 23 февраля выпало на воскресенье, и этот праздничный день перенесли на четверг, 8 мая, чтобы люди смогли отдохнуть четыре дня подряд — с 8-го по 11-е число. Аналогично перенести праздничные дни можно и на понедельник после Пасхи.

Авторы инициативы считают, что такой перенос позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих. Также граждане смогут больше времени провести в кругу семьи, друзей и знакомых в этот весенний период.

Накануне в РПЦ заявили о необходимости рассмотреть возможность сделать следующий день после Пасхи — понедельник — выходным днем. Депутат Ярослав Нилов отметил, что Россия возвращается к своей давней традиции, передает РИА Новости.