В России планируется ввести институт больничных капелланов

Правительство России готово оказывать всемерную поддержку становлению в России института больничных капелланов. Об этом сказала заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова на международной онлайн-конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация».

Заместитель председателя Правительства России отметила, что в России успешно развивается взаимодействие священников и врачей, о чем свидетельствуют как сами пациенты, так и медики.

«Сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения России ведется работа по развитию больничного служения. Уверена, что конференция послужит одним из важных шагов на пути становления в России института больничных капелланов. Правительство России готово оказывать этой работе всемерную поддержку», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Со словами приветствия к участникам конференции обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Попечение о недугующих являлось значимым служением христиан во все времена», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

О фундаментальном значении духовной и психологической поддержки пациентов в своем выступлении сказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Конференция, которую мы сегодня проводим, крайне важна для признания и подтверждения важности духовной поддержки как части комплексной помощи больным, а также тем, кто обеспечивает медицинскую помощь и уход», — подчеркнул Ханс Клюге.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в своем приветствии к участникам конференции поблагодарил врачей за соработничество в развитии больничного служения Русской Православной Церкви. «Нет сомнений, что плодотворное больничное служение Церкви должно развиваться, быть регламентировано и закреплено законодательно. Хорошим примером здесь может являться многовековой институт больничного капелланства на Западе», — подчеркнул митрополит Иларион.

Международная онлайн-конференция «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация» состоялась 6 октября 2021 года. В ней приняли участие больничные капелланы, ученые, врачи, священнослужители, представители органов власти из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Ватикана, представители Всемирной организации здравоохранения.

Модератором конференции выступил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.

Организаторы конференции — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Минздрав России и Совет при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Участники конференции обсудили международный опыт служения больничных капелланов, их правовой статус, взаимодействие с медучреждениями, вопросы реализации прав пациентов на свободу совести и обеспечения доступа священнослужителей в больницы.



По информации Патриархия.ru