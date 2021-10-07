В России планируется ввести институт больничных капелланов

В России планируется ввести институт больничных капелланов

Октябрь 07, 2021

Правительство России готово оказывать всемерную поддержку становлению в России института больничных капелланов. Об этом сказала заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова на международной онлайн-конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация».

Заместитель председателя Правительства России отметила, что в России успешно развивается взаимодействие священников и врачей, о чем свидетельствуют как сами пациенты, так и медики.

«Сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения России ведется работа по развитию больничного служения. Уверена, что конференция послужит одним из важных шагов на пути становления в России института больничных капелланов. Правительство России готово оказывать этой работе всемерную поддержку», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Со словами приветствия к участникам конференции обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Попечение о недугующих являлось значимым служением христиан во все времена», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

О фундаментальном значении духовной и психологической поддержки пациентов в своем выступлении сказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «Конференция, которую мы сегодня проводим, крайне важна для признания и подтверждения важности духовной поддержки как части комплексной помощи больным, а также тем, кто обеспечивает медицинскую помощь и уход», — подчеркнул Ханс Клюге.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в своем приветствии к участникам конференции поблагодарил врачей за соработничество в развитии больничного служения Русской Православной Церкви. «Нет сомнений, что плодотворное больничное служение Церкви должно развиваться, быть регламентировано и закреплено законодательно. Хорошим примером здесь может являться многовековой институт больничного капелланства на Западе», — подчеркнул митрополит Иларион.

Международная онлайн-конференция «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация» состоялась 6 октября 2021 года. В ней приняли участие , ученые, врачи, священнослужители, представители органов власти из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Ватикана, представители Всемирной организации здравоохранения.

Модератором конференции выступил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.

Организаторы конференции — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Минздрав России и Совет при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Участники конференции обсудили международный опыт служения больничных капелланов, их правовой статус, взаимодействие с медучреждениями, вопросы реализации прав пациентов на свободу совести и обеспечения доступа священнослужителей в .


По информации Патриархия.ru

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