В России может появиться компьютерная игра по мотивам конфликта РПЦ с патриархом Варфоломеем

На секции по геймификации, прошедшей в Москве в рамках Рождественских чтений, наибольшую поддержку получил проект православного квеста, навеянного последними событиями в отношениях Московского патриархата с Константинополем.

Главным героем новой компьютерной игры станет православный митрополит Николай, который получил благословение патриарха создать в Стамбуле Второримскую и Антальскую митрополию.

«Митрополиту придется проявить незаурядные дипломатические таланты в переговорах с чиновниками, избежать смерти от рук зловещих сект Гюлена и Бозкурта, не соблазниться салом в шоколаде и в финале победить главного злодея по имени Бармалей. Но не ликвидировать, а по-братски вразумить и принять в сущем сане как епископа Золоторожского», — рассказал «Интерфаксу» модератор секции, профессор МГЛУ Роман Силантьев.