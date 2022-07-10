В России издана научная монография о праздничных песнопениях «Римского Градуала»

В начале июня в издательстве «Нестор-История» вышла научная монография «»Graduale Romanum» 1974 г. Праздничные песнопения Мессы: от Средневековья к Новейшему времени. Перевод, историко-культурная интерпретация и литургическое осмысление сакральных текстов. — Том 1. От Адвента до Пятидесятницы.», снабженная интересными иллюстрациями и нотами.

По информации, размещенной на сайте издательства, данная монография представляет собой первую попытку перевода на русский язык основных песнопений «Graduale Romanum» издания 1974 г. в контексте междисциплинарного подхода к анализу сакральных текстов, которые были практически неизменны с периода Средневековья до наших дней.

Католицизм и католическое богослужение всегда привлекали к себе внимание исследователей, однако в нашей стране этот вопрос не подвергался тщательному научному анализу, что может быть связано с доминированием византийского православного обряда на территории России вплоть до недавнего времени. Изучение западных традиций стало актуализироваться на рубеже XX–XXI вв., когда после засилья советской идеологии появилась возможность исследовать религиозную проблематику и христианскую культуру, используя методологию различных научных дисциплин.

В связи с реформами Второго Ватиканского собора второй половины XX в. были значительно изменены структура и форма Римско-католического богослужения. После утверждения основных положений данного собора были обновлены многие литургические книги, сделан перевод богослужения на национальные языки, а Мессу стали совершать лицом к людям. К тем богослужебным книгам, которые не были еще переведены на национальные языки, относится сборник официальных литургических песнопений — «Graduale Romanum» 1974 г., содержавший тексты церковных праздников для пения во время Мессы. В России и некоторых других странах вместо канонических песнопений стали исполнять паралитургические песни на национальном языке.

Это могло быть связано со сложностями переложения на разные языки григорианских мелодий, укоренившихся в латинской традиции. Несмотря на то что в настоящее время на богослужении западного обряда широко распространено исполнение паралитургических песен, отдельные приходы могли бы возродить и каноническое исполнение песнопений «Римского Градуала» на простые григорианские мелодии.

Издательство «Нестор-История» основано в 1994 году в Санкт-Петербурге при Петербургском Институте истории РАН с целью публикаций научной литературы исторической и культуроведческой направленности. Как отмечают издатели, представленный выше материал может быть интересен музыкантам, историкам, филологам-классикам, христианам (в частности — русским католикам), представителям гуманитарной интеллигенции, а также всем, интересующимся данными вопросами.