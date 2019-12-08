В Римской епархии молятся за Папу Франциска по случаю 50-летнего юбилея его священства

В воскресенье 8 декабря 2019 г. во всех храмах Римской епархии возносятся особые молитвы в интенции Папы Франциска по случаю 50-летия его пресвитерского рукоположения. Папа отметит «золотой юбилей» священства 13 декабря. Именно в этот день, в 1969 г., он был рукоположен в священники архиепископом Кордобы Рамоном Хосе Кастельяно.

К молитве в намерении Понтифика пригласил викарий Папы для Римской епархии, кардинал Анджело де Донатис. В специальном послании он призвал поблагодарить Господа за 50 лет священнослужения Папы Франциска, из которых 27 лет – в сане епископа. Кардинал де Донатис напомнил, что Папа, начиная с самого первого обращения к народу после избрания на Престол Святого Петра, просит верных поддержать его молитвой, а также завершает этой просьбой каждую свою встречу и аудиенцию.

По материалам Vatican News