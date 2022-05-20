В римской базилике Сант-Андреа-делла-Валле открылась выставка Андрея Есионова «Пути веры»

В Римской базилике Сант-Андреа-делла-Валле прошло торжественное открытие выставки работ Андрея Есионова «Пути веры». На вечере звучала музыка Моцарта, Гайдна, Перголези. Стихи о мире прочла поэтесса Франческа Мерлони, сообщает телеканал «Культура».

В итальянскую столицу Андрей Есионов привез восемь полотен на библейские сюжеты. Часть из них была написана специально для выставки. Необычно расположение экспозиции – чтобы увидеть все работы, необходимо посетить семь главных католических церквей Рима. Проект приурочен к Году семьи, объявленному Папой Римским Франциском.

«Выставка проходит в семи центральных церквях Рима, включая Пантеон. Это просто уникальная ситуация: впервые в истории выставляется художник. Это неважно – русский, английский, японский, то есть это для любого художника величайшая честь. А так, конечно, в тех условиях, в которых сегодня находится мир, и то, что делает сегодня Ватикан в этом отношении, то есть объявляет Год семьи, – это как лекарство для людей. Я считаю, что лекарства от безумия, которое сегодня охватывает наш мир, – это именно семья и искусство. Эта синергия поможет людям», – считает художник Андрей Есионов.