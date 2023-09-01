В Риме совершено покушение на священника, борца с наркомафией

Римский викариат выразил полную солидарность со священником Антонио Колуччей, на которого на днях было совершено покушение в римском районе Тор Белла Монака. Передает русская служба Vatican News.

Пресвитер из южноитальянского города Лечче принимал участие в «митинге законности», когда водитель скутера попытался его сбить, узнав в нем известного борца с организованной преступностью.

«От имени Римской епархии выражаю дону Антонию Колучче и сопровождавшим его людям полную солидарность, — пишет, в частности, епископ-наместник Рима Бальдо Реина. – Дон Антонию уже много лет осуществляет пастырское служение, помогая молодым людям, переживающим проблему зависимости от наркотиков, и поднимает своей голос против тех, кто продолжает сеять смерть и распродавать ложь».

Епископ-наместник утверждает, что произошедшее не испугает священника в его деликатной миссии, и призывает все гражданское сообщество поднять свой голос против любой угрозы жизни для молодежи.

«Мы живем в такое время, когда все больше распространяются токсичные вещества, а это требует согласованных усилий, чтобы утвердить достоинство человеческой жизни, а ребятам обеспечить здоровые и безопасные условия», — пишет монсеньор Реина.