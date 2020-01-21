В Риме проходит «Неделя Восточных обрядов»

По случаю Недели молитв о единстве христиан в римской базилике Санта-Мария-ин-виа-Лата в течение недели будут совершаться богослужения согласно разным обрядам Католической Церкви во свидетельство того, что единство не созидается единообразием. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В первый день Недели молитв о единстве христиан, 18 января, в этой базилике, расположенной на центральной и популярной у туристов улице Корсо, была отслужена Божественная Литургия согласно византийско-украинскому обряду. В последующие дни здесь пройдут евхаристические богослужения согласно римскому, сиро-маронитскому, византийско-румынскому, армянскому, греческому, сиро-малабарийскому и эфиопскому обрядам.

Это экуменическое начинание возобновляется из года в год благодаря католикам восточных обрядов, проживающим в Папских коллегиях, но главными его организаторами являются монахини из Конгрегации Дочерей Церкви. 15 мая 1969 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, при церкви Санта-Мария-ин-виа-Лата основательница Конгрегации Дочерей Церкви Мария Олива Бональдо по благословению Папы Павла VI учредила Евхаристический экуменический центр Mater Unitatis. Поначалу его миссия заключалась в ежедневной молитвенной поддержке экуменических начинаний отца-иезуита Карло Бойера и его сподвижников. С тех пор сестры совершают непрерывное Поклонение Пресвятым Дарам, вместе с другими верующими вознося молитвы о даре единства для всех христиан. Евхаристический экуменический центр проводит богослужения и молитвенные встречи, посвященные Пресвятой Деве Марии – Матери Церкви, и содействует экуменическим инициативам, традиционно собирающим большое число верующих. Например, в базилике Санта-Мария регулярно читается Акафист Пресвятой Богородицы. Восточные Литургии во время Недели молитв о единстве христиан также собирают большое число католиков и христиан других конфессий, желающих ознакомиться с богатым многообразием, которое созидает единство Вселенской Церкви.

Это начинание римской базилики Санта-Мария-ин-виа-Лата нельзя назвать новым: еще П.Д. Боборыкин в своей книге «Вечный город. Итоги пережитого» описывал подобную традицию, проявления которой он наблюдал в последние годы XIX столетия: «Вот где вселенская сила католичества, – рассказывает Боборыкин, – и его универсальное положение, которое скорее возрастает, чем падает. И восточные культы Рим давно приурочил себе, а при Льве XIII, с его широким отношением к ‘инославным’ обрядам – это может пойти еще дальше. Чтобы в этом убедиться, надо в неделю Богоявления походить в церковь S. Andrea della Valle, на Corso Vittorio-Emanuele. Там целых восемь дней сряду бывает рано утром служба какого-нибудь восточного обряда на национальном языке; а позднее проповедь на пяти или шести европейских языках». «В январе 1898 года, – добавляет Боборыкин, – обедни эти происходили в таком порядке: сиро-маронитская, сирийская, халдейская (с епископом), греческая (торжественная архиерейская) епископская болгарская, коптская, греко-русинская (на церковнославянском языке, Литургия нашего обряда), армянская – епископская. <…> Каждый из туристов может наглядно убедиться в том, что к Риму присоединились в разное время и Церкви, сохранившие свой обряд. И Курии как бы дела нет до того, как они молятся, только бы они не представляли из себя схизмы в смысле протеста против главенства Римского Первосвященника».