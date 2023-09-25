В Риме открыт новый офис Athletica Vaticana (+ ВИДЕО)

20 сентября кардинал Жозе Толентину Мендонса, префект Департамента культуры и образования, освятил оперативную резиденцию ватиканского спортклуба. В памятной книге кардинал написал, что Athletica Vaticana – «современная страница Евангелия», и подчеркнул близость Папы к ватиканским спортсменам: «Святейший Отец усматривает позитивную роль спорта, какую он играет в миссии Церкви». Сообщает русская служба Vatican News.

Спортивное общество Athletica Vaticana обрело свой «дом» в римском Дворце св. Каликста, на западном берегу Тибра. В клуб входят около двухсот мужчин и женщин, сотрудников Святейшего Престола, которые занимаются любительским спортом в целях солидарности – лёгкой атлетикой, паделем, крикетом, паралимпийскими и другими видами спорта. Athletica Vaticana участвовала в чемпионате мира по велоспорту.

Среди предметов и вещей, уже выставленных в здании, можно увидеть медали, дипломы об участии в соревнованиях и занятых местах, футбольные формы, а также фотографии с Папой Франциском. Рядом с флагом Государства Града Ватикан занимает место кубок; это не единственный, но пока самый выдающийся трофей.

«Мы надеемся, что появятся и новые трофеи, – подчеркнул кардинал Мендонса в интервью Vatican News. – Зная реальное положение дел спортивного общества Athletica Vaticana, могу сказать, что это свободное место уже заполнено наградами за инклюзивность, заботу о больных детях, за попечение о тех, у кого больше нет возможности заниматься спортом, за дружбу с неимущими. Эти крайне редкие и трудозатратные награды Athletica Vaticana выигрывает каждый месяц».

Наличие оперативного штаба означает признание важности спортклуба для Святейшего Престола как инструмента, позволяющего Церкви реализовать призвание и миссию. Кардинал-префект напомнил, насколько спорт угоден Богу: он приводит человека в гармонию с творением и укрепляет добрососедство и братство между людьми.