В Риме открылась выставка, посвященная св. Иосафату Кунцевичу

Святой, объединяющий Литву, Украину, Беларусь и Польшу: речь идет об Иосафате Кунцевиче, претерпевшем мученическую смерть в 1623 году. Он был канонизирован в 1877 году как первый представитель Восточной Церкви в единении с Римом. 400-летию его мученичества посвящена выставка, которая открылась в Папском Григорианском университете. Сообщает русская служба Vatican News.

Организаторами экспозиции выступили Посольство Литовской Республики при Св. Престоле и Суверенный Мальтийский орден, при поддержке президента Сейма Литовской Республики, архиепископа-митрополита Вильнюсского Гинтараса Грушаса и главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука. В открытии выставки, состоявшемся 20 октября, принимали участие также главный настоятель Василианского ордена Святого Иосафата отец Роберт Лисейко, префект Департамента по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и официал Госсекретариата Йовко Пиштийски.

«В сегодняшнем мире, наполненном ненавистью и желанием уничтожить ближнего, пример святого Иосафата становится весьма актуальным: подлинное единство и мир возможны только если мы готовы жить в истине Христовой, которой можно достичь через покаяние и обращение, через отвержение всего, что несет ненависть и разделение, и поиск того, что нас объединяет», — подчеркнул на открытии выставки отец Роберт Лисейко. Кардинал Курт Кох в свою очередь отметил, что святой Иосафат – это первый канонизированный представитель Восточной Церкви «в единении с Римом и с мучениками единства».

Личность святого Иосафата Кунцевича, чья литургическая память совершается 12 ноября, связана с важным историческим событием конца XVI столетия – Брестской унией, решением епископов Киевской митрополии перейти из-под юрисдикции Константинопольского Патриархата под юрисдикцию Папы. Унию поддержали власти Речи Посполитой, господствовавшей тогда над большей частью территории Украины, но против нее выступали некоторые епископы и представители местной знати.

Иван Кунцевич родился примерно в 1580 году во Владимире на Волыни в православной семье. В юности переехал в Вильно, где в 1604 году поступил в монастырь Святой Троицы, уже находившийся в единении с Римом, и взял монашеское имя Иосафат. В 1617 году вместе с митрополитом Киевским Иосифом Веламином Руцким основал Орден Святого Василия Великого. В 1618 году был назначен архиепископом Полоцким и из-за своего неустанного служения навлек на себя гнев противников унии. В его адрес начали поступать угрозы, а в 1623 году в Витебске эти угрозы превратились в действия: 12 ноября, после утренней Литургии, архиепископ был убит разъяренной толпой.

В интервью Vatican News госпожа Сигита Маслаускайте-Мажилене, посол Литвы при Св. Престоле, пояснила, почему именно Литва стала организатором выставки: «Самая очевидная причина – в том, что Сейм Литовской Республики провозгласил 2023 год Годом святого Иосафата. Это очень важно, ведь мы понимаем, что в светской Европе не так часто парламент объявляет год, посвященный святым».