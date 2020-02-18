В Риме обсудили сотрудничество между Русской Православной и Римско-Католической Церквями в сфере паллиативной медицины и помощи наркозависимым

В Папском университете имени Фомы Аквинского в Риме 12 февраля прошла конференция в рамках мероприятий, посвященных четвертой годовщине встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На ней заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иерей Александр Алешин высказал предложения по сотрудничеству в социальном служении между Русской Православной и Римско-Католической Церквями. В ходе встречи отец Александр отметил важность сотрудничества в сфере паллиативной помощи и антинаркотической деятельности.

«В паллиативном отделении находятся люди, совершающие последний, самый главный подвиг в своей жизни – подготовку к переходу из времени в вечность. Здесь нужны сотрудники, которые не боятся смерти, не боятся помогать страдающему человеку, люди с чутким сердцем, которое может вместить боль другого», – сказал заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иерей Александр Алешин. От действий сотрудника паллиативного отделения зависит, будет ли последнее время жизни на земле для больного человека радостным и исполненным любви, отметил отец Александр.

Для развития паллиативной помощи, по мнению представителя Русской Православной Церкви, необходимо сотрудничество Церквей и обмен опытом в сфере ухода за тяжелобольными пациентами. Отец Александр предложил провести многодневные семинары по паллиативной помощи как на базе церковной Больницы Святителя Алексия, так и на базе зарубежного католического медицинского центра. Участвовать в семинарах могут руководители религиозных медицинских учреждений, главы сестричеств милосердия, специалисты в области паллиативной помощи, священники, окормляющие паллиативные отделения, представители добровольческих организаций. После проведения очных семинаров рекомендуется продолжить сотрудничество посредством вебинаров. Он напомнил слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанные им во время посещения церковной Больницы Святителя Алексия 7 января 2017 года: «Думаю, что Больница Святителя Алексия могла быть, в том числе, площадкой, где соответствующую подготовку могли бы получать церковные специалисты, работающие в сфере паллиативной медицины в регионах. Мы не должны упускать эту замечательную возможность помочь людям в повышении своей квалификации на базе Больницы Святителя Алексия».

В Больнице Святителя Алексия открыты два паллиативных отделения. На сегодняшний день в таком объеме паллиативная помощь не оказывается ни в одной клинической больнице: коечный фонд двух отделений Больницы Святителя Алексия рассчитан почти на 100 человек. В больнице лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.С 2018 года в больнице работает лицензированный Учебный центр. В нем готовят младших медицинских сестер по уходу за больными, организуются курсы повышения квалификации медицинских сестер. Учебный центр выдает свидетельства и сертификаты государственного образца.

Другой областью, в которой можно наладить сотрудничество, по мнению отца Александра, является антинаркотическая деятельность. Следует отметить, что в сотрудничестве с Римско-Католической Церковью были проведены три международные конференции «Богословие зависимости», отметил представитель Русской Православной Церкви. В рамках дальнейшего сотрудничества, по его мнению, можно провести многодневные выездные семинары на базе православных и католических центров помощи наркозависимым и продолжить проводить совместные конференции «Богословие зависимости» в Санкт-Петербурге. Сегодня в России действуют более 300 церковных проектов помощи наркозависимым, в том числе 64 центра основного периода реабилитации, более 60 консультационных пунктов, 17 центров ресоциализации, 10 амбулаторных программ, 67 групп поддержки для зависимых и созависимых и другие вспомогательные структуры церковной системы реабилитации. Ежегодно открываются не менее 10 новых церковных структур помощи наркозависимым.

Работу конференции в Риме возглавили председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: Сайт Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ