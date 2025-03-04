В РБО состоялась конференция, посвященная 90-летию со дня рождения отца Александра Меня

Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения протоиерея Александра Меня (1935-1990), состоялась 25 февраля в Российском библейском обществе (РБО). Известный православный пастырь, миссионер, библеист и христианский просветитель стоял у истоков возрождения РБО, во многом определив вектор его развития.

Об этом с благодарностью вспоминали участники конференции «Библейское наследие протоиерея Александра Меня». Исполнительный директор РБО Анатолий Руденко рассказал о том, как в 1989 г., еще в СССР, начинался процесс возрождения Библейского общества (оно было образовано в Петербурге в 1813 г. и закрыто в 1826 г.- прим. ред.), как он приглашал в будущее правление таких известных ученых и переводчиков, как Сергей Аверинцев, Алексей Бычков, Михаил Кулаков, Наталья Трауберг, Георгий Чистяков, а также православных священников — о. Александра Борисова и о. Александра Меня. Последний согласился стать президентом Библейского общества Советского Союза, но прямо во время учредительного собрания отказался, сказав изумленному Руденко: «Вы не знаете, что сейчас вокруг меня творится» (присутствующий на конференции брат о. Александра Павел Мень пояснил, что речь шла о постоянной слежке КГБ за священником).

Из своих немногих встреч и бесед с о. Александром Менем Руденко сохранил яркое воспоминание о том, что священник считал совершенно необходимым подготовку перевода Священного Писания на современный русский язык, поддерживал разные переводческие начинания, сам принимал участие в качестве консультанта и соавтора в подготовке перевода Нового Завета «Радостная весть», над которым работал вместе с Валентиной Кузнецовой, а также «пробил» первое издание этого перевода в издательстве «Наука». Однако идея переводов Священного Писания, которая традиционно является ведущей для библейских обществ во всем мире и стала таковой для возрожденного РБО, не была очевидной для некоторых оппонентов о. Александра и его единомышленников, вокруг этой темы велись дискуссии, которые продолжаются и сегодня. Между тем, «благодаря духовному импульсу, который дал о. Александр Мень», РБО вот уже 35 лет работает над библейскими переводами не только на современный русский язык, но и на многие языки народов России, отметил Руденко.

По просьбе Валентины Кузнецовой, которая по болезни не смогла выступить на конференции, Руденко, с ее слов, рассказал о том, как о. Александр благословил ее работать над переводом Нового Завета и как он работал вместе с ней. Кузнецова запомнила девиз этой работы, сформулированный ее духовным отцом: «Не дадим людям умереть дураками!» Так шутливо пастырь говорил о необходимости дать как можно большему числу людей возможность прочитать Св. Писание, углубиться в его понимание.

Миссионерскую и просветительскую работу о. Александра после его гибели продолжает фонд, носящий его имя и уже более 30 лет издающий его наследие: труды по библеистике, проповеди, беседы. По словам руководителя этого фонда Павла Меня, когда кажется, что все доступные материалы уже изданы, появляются записи новых, еще не опубликованных бесед, которые фонд готовит к печати. А те книги о. Александра, которые уже изданы многотысячными тиражами, переведены на многие языки (например, «Сын человеческий»), «вдруг заканчиваются» и приходится допечатывать все новые и новые тиражи. Говоря о мировоззрении брата, Павел Мень отметил главное в нем – «христоцентризм и мечта о единой соборной и апостольской Церкви», и подчеркнул, что «его православие не мешало ему общаться с христианами других конфессий», что, в частности, ярко проявилось и в сотрудничестве с РБО, объединяющем протестантов, православных и католиков.

«Христоцентричность» – одно из часто употребляемых о. Александром слов, подтвердила его духовная дочь, искусствовед Ирина Языкова. В сообщении «Библия и культура в лекциях и проповеди о. Александра Меня» она отметила, что, говоря о христианской культуре, о. Александр всегда стремился вести слушателей ко Христу. При этом его «всецелый охват человеческой культуры и укорененность в библейском мировоззрении» давали ему прочное основание для экуменической позиции – он исходил из веры, что «Христос пришел ко всем людям, ко всем народам и культурам, ради спасения каждого человека». Языкова подчеркнула, что эта открытая позиция по отношению к другим конфессиям и даже к другим религиям «не размывала его собственной веры, но напротив – он считал, что знание других традиций обогащает человека и позволяет глубже понять свое вероисповедание».

В самом конце 1980-х, когда священнику дали возможность открыто проповедовать, темы «Библия и культура» и шире – «религия и вера» для многих только открывались, были неожиданными, но о. Александр «прорабатывал эти темы всю жизнь», продолжила докладчица. Он считал, что духовное возрождение надо начинать именно с культуры, которую он называл «языком духа». «Библия и культура – это, можно сказать, два крыла, на которых воспаряет мысль о. Александра во всех его лекциях и проповедях», – сказала докладчица. Подводя итоги, она отметила, что труды о. Александра не только не утратили со временем свою актуальность, но и являются «панацеей от многих болезней общества и ответом на многие вопросы, стоящие перед нашими современниками».

Конференция завершилась обсуждением доклада ее ведущего – доктора исторических наук, религиоведа, переводчика, библеиста Евгения Рашковского, который выбрал тему «О. Александр и мiр гуманитарных знаний».



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

(Фото — www.biblia.ru)